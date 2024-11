Este miércoles por la tarde, la jueza de Garantías de Paraná, Carola Bacaluzzo, resolvió que el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y su cuñado y colaborador político, Juan Pablo Aguilera, permanezcan en prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná. La decisión se tomó tras rechazar un recurso de habeas corpus presentado por las defensas, quienes buscaban revertir la orden de la Cámara de Casación que anuló el beneficio del arresto domiciliario.

Los antecedentes de la medida

El conflicto comenzó cuando la Cámara de Casación de Paraná hizo lugar al recurso presentado por la Fiscalía, dejando sin efecto el fallo del Tribunal de Juicio y Apelaciones que había otorgado el arresto domiciliario con severas restricciones a Urribarri y Aguilera. Ante esta decisión, las defensas intentaron utilizar el habeas corpus como vía para revertir la prisión preventiva, pero la jueza Bacaluzzo determinó que esta herramienta no era adecuada para el caso.

Argumentos de la jueza Bacaluzzo

Durante la audiencia, la magistrada explicó que el habeas corpus no es la vía procesal correcta para impugnar lo dispuesto por la Cámara de Casación. Señaló que las defensas debieron acudir directamente a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), instancia procesal competente en este tipo de casos.

Asimismo, Bacaluzzo rechazó los planteos de inconstitucionalidad realizados por la defensa de Urribarri, calificándolos como "genéricos". Además, dispuso que el Servicio Penitenciario asegure que ambos imputados sean alojados en condiciones de reclusión separadas de presos con condenas firmes.

Respuesta a los cuestionamientos

La jueza también respondió a los señalamientos de las defensas, que calificaron la detención como “ilegal”. Bacaluzzo sostuvo que la resolución de Casación fue dictada dentro del marco legal vigente, aunque las defensas puedan cuestionarla por considerarla infundada o inconstitucional.

En su fallo, subrayó que el habeas corpus no es el mecanismo adecuado para analizar una resolución judicial y reiteró que, dado que la sentencia contra Urribarri y Aguilera aún no está firme, no es ejecutable en los términos establecidos por el Código Penal.

Próximos pasos

Con esta resolución, la situación de ambos imputados sigue dependiendo de lo que resuelva el Superior Tribunal de Justicia en las instancias procesales pendientes. Mientras tanto, Urribarri y Aguilera permanecerán en prisión preventiva en Paraná, bajo las condiciones dispuestas por el fallo judicial.