“No quiero ser causal de ningún manoseo que ensombrezca el proceso electoral en marcha”, sostuvo el ex gobernador, en consonancia con el mensaje difundido por la ex presidenta Cristina Kirchner, quien ratificó que no será candidata.

“Tras conocer el mensaje de Cristina, he decidido retirar la presentación que realicé ante el STJ para que se despejaran dudas respecto de la posibilidad formal de volver a ser candidato a gobernador”, apuntó el ex mandatario entrerriano.

“No es una acción de orden técnico ni jurídico. Nuestra presentación es muy sólida y constitucionalistas de prestigio nos señalaron que ante una duda como la que se presenta la jurisprudencia es favorable a la participación. Tampoco es una acción personal. Hace más de 40 años que milito y participo en política y si algo me enorgullece es que la militancia valora y añora nuestro estilo de construcción colectiva”, señaló.

Luego remarcó: “Se trata de una decisión política tomada en tiempos de discursos de odio, de violencia política y de proscripción electoral. En tiempos en que predomina la bronca popular hacia la política y crece la insatisfacción democrática que muy sabiamente nos marca Cristina, no quiero ser causal de ningún manoseo que ensombrezca el proceso electoral en marcha”.

“A la par, espero que quienes tienen poder de decisión sobre los destinos del peronismo estén también a la altura de las circunstancias y a 40 años de democracia no nos empalaguen con discursos de ocasión u homenajes vacíos, sino que honren los compromisos asumidos y garanticen la participación en igualdad de condiciones permitiendo la integración de las minorías”, agregó Urribarri en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

“Es tiempo de diseñar el capítulo entrerriano de ese programa de gobierno que nos pide Cristina y nos exige el pueblo, en el que ya estamos trabajando. Porque nos lo demandan los entrerrianos y las entrerrianas, que a cada paso nos marcan que nunca vivieron mejor que en los ocho años en los que gobernamos esta amada provincia”, afirmó más adelante.

Por último expuso: “En nuestro espacio político hay dirigentes con el perfil ideal para ejecutar un programa de gobierno de esta naturaleza, sin mezquindades ni mediocridades, de cara a los desafíos que Entre Ríos tiene por delante. Hay capacidad de gestión, hay coraje y hay visión de futuro”.