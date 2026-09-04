La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa vinculada con el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.

El máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa. La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Además de la pena de prisión, la sentencia contempla la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con el fallo de la Corte, la definición sobre el cumplimiento efectivo de la condena quedó ahora en manos de la Justicia de Entre Ríos.

La defensa pidió prisión domiciliaria

Antes de que el expediente de la Corte Suprema ingresara formalmente al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, el abogado de Urribarri, Leopoldo Cappa, presentó un pedido para que el exmandatario no sea trasladado a una unidad penal.

La defensa solicitó que los ocho años de prisión sean cumplidos bajo modalidad domiciliaria, en una vivienda ubicada en calle Néstor Garat, en Concordia.

Como argumento, planteó que Urribarri atraviesa un trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos y que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y farmacológico.

Urribarri tiene actualmente 67 años, por lo que, según el planteo presentado, su pedido de prisión domiciliaria no se fundamenta en la edad, sino en su estado de salud y en la supuesta incompatibilidad del encierro carcelario con ese cuadro.

La Fiscalía, por su parte, ya solicitó su detención y traslado a una unidad penal.

Ahora debe resolver la Justicia entrerriana

La expectativa está puesta en la decisión que adopte el tribunal provincial. Deberá definir si Urribarri regresa a una unidad penitenciaria o cumple la condena en su domicilio de Concordia.

El exgobernador ya había estado detenido durante 50 días, luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga.

En enero de 2025, esa medida fue revocada por la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Una condena que llegó hasta la Corte Suprema

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La sentencia estableció ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el mismo proceso fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, ambos a seis años de prisión.

La sentencia de primera instancia fue confirmada en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos. Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, por lo que el caso llegó finalmente a la Corte Suprema.

Qué investigó la causa

La investigación analizó cinco hechos vinculados con el manejo de publicidad y fondos estatales.

Entre ellos se incluyó el otorgamiento de pauta oficial a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial mediante las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada causa del “Sueño Entrerriano”.

También fueron investigados la instalación de un parador en Mar del Plata, cuyo costo fue de $14 millones de aquella época, y el pago a la productora Nelly Entertainment por tres spots relacionados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

Según la acusación, las maniobras habrían permitido direccionar contrataciones de publicidad oficial con fines particulares y beneficiado a Aguilera, a quien se señaló como responsable de un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos provenientes de la pauta estatal.

El recorrido político de Urribarri

Sergio Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015. Luego fue legislador provincial y, en 2020, asumió como embajador argentino en Israel.

Renunció a ese cargo en 2022, después de que se conociera la condena dictada por la Justicia entrerriana.

Ahora, tras la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia, el próximo capítulo del caso se definirá en Entre Ríos: la Justicia deberá resolver cómo y dónde cumplirá Urribarri los ocho años de prisión impuestos por la condena.