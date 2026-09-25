El exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera mantuvieron este jueves su primera audiencia de conocimiento con la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.

Las entrevistas se realizaron por videoconferencia y tuvieron como objetivo establecer un primer contacto entre la magistrada y los tres condenados, además de conocer aspectos relacionados con su adaptación al régimen penitenciario y las condiciones en las que cumplen sus penas. También participaron la fiscal Fernanda Ruffatti y los defensores Miguel Ángel Cullen, por Urribarri y Aguilera, y José Velázquez, por Báez.

Urribarri relató sus primeros días en la cárcel

Durante su audiencia, Urribarri puso el foco en las condiciones de alojamiento y en los insultos que, según relató, recibe cuando debe desplazarse por sectores comunes del establecimiento.

El exgobernador contó que durante su primera semana estuvo alojado en un espacio común junto a otros internos y describió ese período como “siete días horribles”.

Según relató, posteriormente fue trasladado a otro sector junto a Aguilera. Desde entonces, sostuvo que evita los espacios compartidos por temor a posibles agresiones.

“No puedo compartir ningún espacio común. A un exgobernador que tomó decisiones que afectaron a familiares o a ellos mismos, no les resulta grato verme”, manifestó.

También explicó que actualmente su rutina transcurre principalmente dentro del sector donde está alojado. Al mismo tiempo, reconoció la actuación del personal penitenciario después del traslado y señaló que no tenía cuestionamientos contra los agentes. Según expresó, considera que realizaron un esfuerzo para garantizar su seguridad.

La jueza: “No es la única persona en esta situación”

Ante el planteo, Bértora explicó que las restricciones para circular por determinados sectores por temor a agresiones no son una situación exclusiva de Urribarri.

“Esto sucede con un porcentaje alto de la población penal: internos que no pueden salir por miedo a ser agredidos o que deben volver al confinamiento”, explicó la magistrada.

La jueza señaló que corresponde al Servicio Penitenciario evitar el contacto entre personas que mantienen conflictos y sostuvo que situaciones de este tipo también se presentan en otros establecimientos penitenciarios.

“Entiendo que la privación de la libertad es lo más doloroso para un ser humano, pero quiero decirle que no es la única persona en esta situación”, expresó.

Urribarri respondió que desconoce las condiciones particulares del resto de los internos y planteó si existe un régimen específico para un exgobernador. “No, la verdad que no”, contestó Bértora, quien explicó que los regímenes penitenciarios se organizan de acuerdo con las características de la población alojada y no contemplan una categoría especial para quienes ocuparon cargos políticos.

El sector donde están alojados

Los tres condenados fueron trasladados desde la Unidad Penal Nº 1 de Paraná a la UP Nº 9 de Gualeguaychú a comienzos de septiembre. El Servicio Penitenciario dispuso posteriormente su alojamiento en un sector que originalmente había sido destinado al área de Sanidad.

Actualmente cuentan con 14 habitaciones, cuatro baños —dos fuera de servicio— y climatización centralizada, según la descripción realizada durante la audiencia. El espacio es utilizado exclusivamente por Urribarri, Báez y Aguilera.

El traslado al sector se produjo luego de que se registraran presiones e insultos por parte de otros internos.

La jueza recomendó tratamiento psicológico

Durante la entrevista, Bértora también recomendó a Urribarri realizar tratamiento psicológico, sugerencia que extendió a Báez y Aguilera.

La magistrada explicó que, cuando corresponda analizar eventuales salidas, se tendrán en cuenta distintos aspectos de la evolución de cada condenado durante el cumplimiento de la pena, además de su conducta.

Estudios y adaptación al régimen penitenciario

La audiencia también permitió conocer aspectos personales y educativos de los tres condenados. Urribarri contó que cursó hasta quinto año de Ciencias Económicas y que abandonó la carrera cuando asumió como intendente de General Campos. Ante la consulta de la jueza, manifestó que actualmente no tiene interés en retomar una propuesta educativa dentro del establecimiento.

En el caso de Aguilera, en cambio, durante su audiencia manifestó su intención de continuar con sus estudios universitarios y ya inició gestiones con el área de Educación de la unidad para avanzar en esa posibilidad.

Las audiencias constituyeron el primer contacto formal entre Bértora y los tres condenados desde su traslado a la Unidad Penal Nº 9, dentro del seguimiento judicial de sus respectivas penas.