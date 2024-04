Durante la jornada del viernes Sergio Urribarri, con el patrocinio de Burlando, presentó una denuncia ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos contra el Procurador General de la Provincia, acusándolo de ser “el jefe máximo de los fiscales que han desplegado una persecución brutal contra el ex gobernador”.



En este marco, el ex mandatario entrerriano publicó en sus redes sociales lo siguiente:



“Como sabrán, mi familia y yo estamos atravesando momentos muy difíciles, de los más duros que nos hayan tocado atravesar, por el brutal accionar de sectores que han buscado estigmatizar y mancillar mi nombre, el de mis seres queridos y el de personas que me acompañaron en mi gobierno”.



“A lo largo de estos años, en reiteradas oportunidades, tanto mis abogados como yo mismo, hemos denunciado públicamente el direccionamiento, la prepotencia, las arbitrariedades y los atropellos de esta persecución. Lo hemos hecho casi en soledad pero siempre con la esperanza de que un tribunal imparcial nos escuche y atienda nuestros argumentos”.



“Lo único que venimos pidiendo es que nos juzgue un juez o una jueza con la imparcialidad, la objetividad y la independencia que corresponde. Nada más. Apostamos a que en algún momento emergiera la racionalidad jurídica, pero eso no sucedió”.



“Tarde o temprano muchos se darán cuenta de que esta embestida va más allá de mi persona. Hoy es contra mí, pero también me trasciende. El objetivo es domesticar a la dirigencia política y socavar al Peronismo”.



“Abracé la política desde muy joven y siempre me he posicionado en función de mis convicciones, sin especulaciones. Ustedes me conocen y saben que siempre hablo desde las tripas, que digo las cosas como son y que jamás me hago el distraído”.



“Es por todo eso que, con el patrocinio de mi abogado Fernando Burlando, hoy presentamos una denuncia ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, en su rol de jefe máximo de los fiscales que han desplegado una persecución brutal en mi contra. Sus actitudes y acciones consistieron en la dirección y seguimiento de esta coordinación judicial y política contra mi persona”.



“Todo lo que denuncio tiene como único propósito poner blanco sobre negro y contar cosas muy graves que ocurren en el Poder Judicial de la provincia a partir del accionar de ciertos sectores. Sectores que hipócritamente se erigen como faros de moralidad e independencia”.



“Hay verdades que exigen ser dichas con crudeza y sin rodeos porque lo que está en juego es el funcionamiento de las instituciones. Les pido que se tomen el trabajo de leer este documento que acompaño porque van a encontrarse con hechos sumamente indignantes y que muy pocos conocen”.