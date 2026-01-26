La empresa Urcel Argentina S.A. emitió en la tarde de este lunes un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que expuso su postura frente al conflicto gremial que en las últimas horas derivó en la paralización total del Puerto de Concepción del Uruguay, con bloqueos de accesos e interrupción de la operatoria portuaria.

Según detalló la firma, la situación se desencadenó a partir de la obstrucción del ingreso a las instalaciones portuarias por parte de personas ajenas al ámbito operativo, lo que impidió el normal desarrollo de las tareas previstas. En ese marco, la empresa señaló que se vio afectada la carga del buque Días Well, programada para el sábado, y que un segundo buque, el African Piper, debió permanecer en espera debido a la paralización total de actividades durante dos días consecutivos. La situación, indicaron, derivó además en desmanes dentro del predio portuario.

En el comunicado, Urcel Argentina sostuvo que el conflicto “resulta completamente ajeno a la empresa y a sus trabajadores”, y atribuyó su origen a una disputa intergremial entre dos sindicatos que reclaman la representación de los trabajadores en los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy. En ese sentido, la firma afirmó que su accionar se orientó en todo momento a priorizar la paz social y la defensa de las fuentes laborales directas e indirectas vinculadas a la operatoria portuaria.

Asimismo, la empresa manifestó su confianza en la intervención de las autoridades competentes para que, a través de los canales legales correspondientes, se arbitren soluciones que permitan resolver el conflicto y garantizar la continuidad de la actividad en los puertos entrerrianos. “Nuestra empresa es ajena a los conflictos internos de los gremios en disputa y se limita a generar trabajo genuino, con salarios dignos”, expresaron.

Urcel Argentina remarcó además que desde 2018 sostiene de manera ininterrumpida la actividad en los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy, generando —según detalló— más de 500 puestos de trabajo directos en cada puerto y más de mil empleos indirectos en la cadena productiva y comercial del sector forestal. En ese marco, destacó que en todas sus operaciones se emplea mano de obra local y que se ha dado cumplimiento a la legislación laboral vigente, acuerdos paritarios, pago bancarizado de salarios y normas de seguridad laboral.

Finalmente, la empresa reafirmó su disposición al diálogo y su voluntad de realizar los esfuerzos necesarios para arribar a una solución definitiva que permita continuar con la actividad y el desarrollo del sistema portuario entrerriano.

Puede interesarte

Escalada del conflicto y conciliación obligatoria

El pronunciamiento empresarial se conoció en un contexto de fuerte tensión en el Puerto de Concepción del Uruguay. El paro total de actividades iniciado el domingo derivó en la declaración de estado de alerta por parte de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), que advirtió sobre la posibilidad de un paro total nacional en respaldo a los trabajadores locales. Desde el SUPA Concepción del Uruguay denuncian precarización laboral, desconocimiento de su representación sindical y el desplazamiento de mano de obra local.

Ante la escalada del conflicto, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026. Durante ese período, el sindicato deberá suspender las medidas de fuerza y la empresa abstenerse de aplicar represalias. Además, se convocó a una audiencia de conciliación para el martes 10 de febrero, en la ciudad de Paraná.

Mientras tanto, el conflicto continúa bajo seguimiento de las autoridades provinciales y nacionales, con impacto en una actividad considerada estratégica para la economía regional y con derivaciones que podrían extenderse al sistema portuario de todo el país si no se alcanza un acuerdo.