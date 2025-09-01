La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) mantuvo un encuentro con el director general del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos, Luciano Fettolini, con el objetivo de avanzar en propuestas que mejoren las condiciones laborales y el funcionamiento del organismo.

De la reunión, realizada este viernes en Paraná, participaron la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, la secretaria gremial, Cristina Melgarejo, y José Cabral, junto a otros integrantes de la Comisión Directiva del sindicato.

Temas en agenda

Entre los ejes abordados se destacaron las instancias de capacitación, los concursos de personal, el funcionamiento de las guardias y la modernización del organismo. En este marco, se acordó avanzar en la digitalización de los procedimientos, en línea con la nueva impronta que el gobierno provincial busca darle a los Registros.

“Fue una reunión muy productiva en la que prevaleció el diálogo”, expresó Domínguez, quien resaltó la buena disposición del funcionario: “Se mostró muy receptivo a nuestras propuestas y planteos”.

Compromiso de trabajo conjunto

La dirigente sindical aseguró que UPCN mantiene la voluntad de trabajar en conjunto para alcanzar un servicio eficiente y jerarquizado, que redunde en beneficios tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.

“Acordamos continuar el diálogo con las autoridades del Registro, reafirmando nuestro compromiso con los trabajadores”, concluyó Domínguez.