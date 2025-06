La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) anunció este jueves 5 de junio su decisión de declararse en estado de alerta y movilización ante el inminente recorte del 25% en las horas extras que implementaría el Gobierno provincial, medida que el gremio considera “un ajuste salarial encubierto”. El secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende, brindó una conferencia de prensa donde expresó con firmeza su rechazo a la decisión oficial y advirtió sobre posibles medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo en la reunión que se realizará esta tarde con funcionarios de la Casa Gris.

Según expresó Allende, la reducción de las horas extras y la baja de suplencias representan un golpe directo al bolsillo de los trabajadores estatales. "Las horas extra son un componente salarial en muchos sectores, porque fueron acordadas en paritarias para compensar la falta de blanqueo salarial. Lo que ahora quieren quitar fue discutido y convenido", enfatizó.

Puede interesarte

Además, el gremialista vinculó esta avanzada provincial con una estrategia nacional: “Hay un apriete de Nación hacia las provincias y tenemos que estar unidos, solidarios e informados para que los ajustes que se hagan no recaigan sobre los trabajadores”. Aseguró que se trata de un “efecto contagio” del plan de recortes que impulsa el presidente Javier Milei y sostuvo que el sindicato “no va a permitir que ajusten los salarios”.

En relación con las horas extras, Allende explicó que muchas veces estas no responden a una prestación efectiva adicional, sino que forman parte del ingreso habitual del trabajador. “Este sistema se implementó como una forma encubierta de incremento salarial, ante la falta de acuerdos para aumentos reales. Además, en la paritaria del año pasado se había consensuado ir regularizando este mecanismo y trasladarlo al salario básico de forma progresiva”, recordó.

El dirigente también se refirió a la suspensión de las suplencias extraordinarias, particularmente en el ámbito de la salud, y advirtió: “Se les llama suplentes, pero en realidad están cubriendo funciones permanentes. Si se dan de baja esas suplencias, directamente el servicio deja de funcionar”.

UPCN informó que esta tarde se reunirá con el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y autoridades de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de frenar la medida. No obstante, Allende advirtió que, de no haber un acuerdo, el lunes comenzará una “semana de lucha” frente a la Casa de Gobierno, con protestas y medidas en las distintas reparticiones estatales. Además, adelantó que evalúan la posibilidad de llevar el caso a la Justicia: “Tenemos todos los antecedentes para demostrar que el pago de horas extras es parte de un acuerdo que no puede ser desconocido”.

Con un escenario de tensión creciente, la situación plantea un nuevo foco de conflicto entre los gremios estatales y el Gobierno provincial. Desde UPCN, aseguran que no cederán ante decisiones unilaterales que afecten el salario y las condiciones laborales de los empleados públicos.