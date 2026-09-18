La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) declaró el estado de alerta en el Registro de la Propiedad y reclamó respuestas ante lo que el sindicato calificó como una situación de precariedad edilicia y laboral en el organismo provincial.

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, cuestionó las condiciones en las que los trabajadores desarrollan sus tareas y advirtió que, si no se producen definiciones durante la próxima semana, el gremio podría realizar una medida de protesta en el acceso al organismo.

“Si no hay definiciones en el transcurso de la semana que viene, vamos a sacar los escritorios a la calle, con las máquinas de escribir, y vamos a atender en la vereda”, afirmó la dirigente.

Reclamo por las condiciones edilicias

Domínguez sostuvo que existen problemas vinculados con las instalaciones eléctricas y con el estado general del edificio.

“Está todo el cableado por fuera y cuando llueve el peligro es inminente”, señaló, al plantear que las condiciones actuales representan un riesgo para los trabajadores.

La dirigente también cuestionó el estado de conservación de los archivos del organismo y planteó que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre transformación digital y la situación de documentación que, según indicó, continúa almacenada en formato físico.

“Pretenden hablar de digitalización, mientras los documentos que son realmente delicados en la administración siguen en papel y son guardados sin las condiciones adecuadas”, manifestó.

El archivo, otro de los puntos del reclamo

Uno de los aspectos señalados por UPCN está relacionado con la disponibilidad de espacio para conservar documentación.

Según denunció Domínguez, el Registro de la Propiedad ya no estaría recibiendo los protocolos de los escribanos debido a la falta de espacio. En particular, afirmó que en el archivo notarial hay protocolos almacenados en un baño, situación que, según la dirigente, implicaría un incumplimiento de la normativa vigente.

La secretaria adjunta sostuvo además que se trata de una problemática que no comenzó recientemente y reclamó avances concretos en materia de digitalización de los documentos.

“Es un desastre, está todo el cableado por fuera y cuando llueve el peligro es inminente”, reiteró al describir las condiciones del establecimiento.

Reclamo por la planta de trabajadores

El sindicato también incorporó al planteo cuestiones relacionadas con la situación laboral del personal.

Domínguez afirmó que el organismo cuenta actualmente con la mitad de su planta en condición transitoria y consideró que esta situación debería formar parte de la discusión sobre un eventual llamado a concursos.

“Creemos que eso debe ser un motivo de discusión para el llamado a concurso. No queremos encontrarnos con la sorpresa de que desaparecieron las vacantes”, sostuvo.

La dirigente remarcó además la especialización que requiere el trabajo dentro del Registro de la Propiedad y señaló que las condiciones laborales tienen impacto sobre aspectos salariales y otras situaciones que, según el sindicato, permanecen sin resolver.

Pedido de respuestas

UPCN planteó que las condiciones edilicias, la conservación de los archivos, la digitalización y la situación de la planta de trabajadores deben ser abordadas de manera integral.

Domínguez cuestionó también que los reclamos por condiciones laborales sean considerados privilegios por tratarse de empleados públicos.

“Que no quiera nadie hacer parecer que la pretensión de condiciones laborales mínimas y dignas es un privilegio”, afirmó.

Con la declaración del estado de alerta, el gremio espera definiciones durante los próximos días. En caso contrario, anticipó que trasladará simbólicamente los escritorios y las máquinas de escribir al exterior del organismo para continuar allí con la atención.

Hasta el momento, el planteo difundido corresponde a la posición de UPCN y se encuentra centrado en reclamos vinculados con las condiciones de trabajo, infraestructura, archivos y organización del personal del Registro de la Propiedad.