“Que los empresarios se concentren en generar trabajo privado digno en lugar de señalar a quienes garantizamos derechos”, reclamó la dirigente gremial, al tiempo que advirtió que este tipo de planteos forman parte de un proceso más amplio. “La reforma laboral no empieza en el Congreso. Empieza en los informes que estigmatizan a los trabajadores”, afirmó.

Domínguez cuestionó que el documento empresario haga énfasis en la cantidad de trabajadores estatales entrerrianos, tanto activos como pasivos, y en el gasto en personal. En ese marco, se preguntó: “¿Por qué el Consejo Empresario de Entre Ríos habla siempre del empleo público y no de su responsabilidad en la generación de empleo privado digno?”. Y agregó: “¿Qué están buscando cuando ponen al trabajador estatal en el centro del problema? ¿A quién beneficia instalar que el Estado sobra y los derechos molestan?”.

La secretaria adjunta de UPCN también rechazó la afirmación que sostiene que los niveles de desempleo en Entre Ríos son inferiores al promedio nacional “en parte debido a la elevada participación del empleo público”. “Cuando dicen que el empleo público ‘mantiene estable’ la desocupación, lo que hacen es señalar a quienes garantizamos derechos, como si fuéramos una carga y no una necesidad social”, sostuvo.

En ese sentido, Domínguez advirtió que “estos discursos no son casuales” y los vinculó con un avance hacia la flexibilización laboral. “Son el prólogo de la reforma laboral: precarización, pérdida de derechos y debilitamiento de las condiciones de trabajo”, señaló.

Por último, la dirigente gremial revalorizó el rol de los trabajadores estatales en la provincia. “Los empleados públicos no sostenemos números: sostenemos escuelas, hospitales, políticas sociales y la presencia del Estado en cada rincón de Entre Ríos”, afirmó, y concluyó: “No vamos a aceptar que nos usen como chivo expiatorio. Defender al empleo público es defender a los entrerrianos”.