Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación ante los trascendidos sobre un nuevo e importante recorte de horas extras en distintos ámbitos de la administración pública entrerriana, principalmente en Ministerios y algunos organismos del Estado. Bajo el interrogante “¿Llegó Milei a la provincia?”, el sindicato reclamó al Gobierno provincial una urgente aclaración y advirtió que los trabajadores “no están dispuestos a soportar más esfuerzo” ni a seguir perdiendo poder adquisitivo.

La secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo, señaló que el sindicato fue contactado por trabajadores de varios Ministerios debido a versiones que dan cuenta de un recorte “importante e indiscriminado” de las horas extras.

“Ante esto nos preguntamos: Milei, ¿llegó a Entre Ríos?”, expresó la dirigente, al tiempo que aclaró que hasta el momento no han logrado confirmar la existencia de una directiva oficial en ese sentido, motivo por el cual exigen respuestas concretas.

Melgarejo explicó que la falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores del Estado, aunque algunos sectores se verían particularmente perjudicados si se avanza con un nuevo recorte de ingresos en un concepto que, en muchos casos, ya es considerado parte del salario habitual.

“Esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como los contables, o para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos”, sostuvo.

En ese marco, la dirigente remarcó que la situación amerita una urgente aclaración por parte del Gobierno provincial y reclamó conocer de primera mano cuál es el plan oficial para sostener el poder adquisitivo, que —según indicó— “viene deteriorándose sucesivamente”.

“Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores”, subrayó.

“A la eficacia la garantizan los trabajadores”

Melgarejo también cuestionó cuáles son las variables que se están considerando para mantener el equilibrio fiscal y reclamó que los esfuerzos sean compartidos por todos los sectores.

“Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores”, afirmó.

Si bien UPCN se mantiene a la espera de la paritaria, la dirigente advirtió que, ante la problemática específica de las horas extras, es necesaria una pronta reunión para discutir la situación y definir cómo continuará el tema. En ese sentido, reprochó que “con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad”.

Desde el sindicato plantearon como gesto urgente que el Ejecutivo provincial convoque a UPCN para brindar información clara y poder transmitirla “de manera seria y responsable” a los trabajadores. Asimismo, Melgarejo indicó que, en caso de confirmarse un recorte, será fundamental saber si se tratará de una medida transitoria o permanente, y qué tipo de compensaciones estarían previstas.

“En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes”, remarcó, y concluyó:

“Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos sea solo una confusión administrativa”.