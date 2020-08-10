Unas 170.000 personas siguieron el primer Cosquín Rock virtual e interactivo que se realizó el pasado sábado y domingo, contó con cuatro escenarios, transmitió desde once países y reunió a más de 70 artistas hispanoparlantes.

Así lo informó la organización a través de un comunicado, en el que además resaltó que alrededor de 1.700 personas trabajaron en el montaje de esta edición, lo que implicó una reactivación del sector, afectado por la suspensión de espectáculos públicos por la pandemia de coronavirus.

Entre otros aspectos, el encuentro musical fue seguido por 500 periodistas de distintos países y se transmitió en unos 60 bares de diferentes ciudades latinoamericanas, como así también en una pantalla gigante montada en un estadio en Tijuana, México, que será una de las nuevas sedes del festival en 2021.

Con shows en vivo desde distintos escenarios, el festival se extendió desde las 16 horas hasta cerca de las 23 y contó con una nutrida y variada grilla artística.