El programa Unipase, una de las iniciativas impulsadas por el Municipio en el marco del proyecto Paraná Ciudad Universitaria, alcanzó un nuevo hito al superar los 2.500 estudiantes inscriptos. Ante el crecimiento sostenido de usuarios y el interés generado entre los comercios locales, desde la comuna reforzaron la difusión de los principales aspectos operativos del sistema.

La propuesta consiste en una credencial digital gratuita destinada a estudiantes universitarios y terciarios, mediante la cual pueden acceder a descuentos y beneficios exclusivos en una amplia red de comercios adheridos de la capital entrerriana.

Una herramienta para la comunidad estudiantil

Desde el Municipio destacaron que Unipase busca acompañar la experiencia educativa de quienes eligen Paraná para cursar sus estudios superiores, fortaleciendo además el vínculo entre el sector académico y la actividad comercial local.

La credencial está dirigida exclusivamente a estudiantes de nivel universitario y terciario. No es requisito obligatorio contar con domicilio legal en Paraná, siempre que la persona curse sus estudios en la ciudad. La exigencia de residencia local solo se aplica en casos puntuales de estudiantes que viven en Paraná pero asisten a instituciones ubicadas fuera del ejido urbano, como ocurre con algunos alumnos que cursan en Santa Fe.

El beneficio es personal e intransferible, por lo que los descuentos pueden ser utilizados únicamente por el titular de la credencial y no se extienden a familiares ni acompañantes.

Asimismo, desde la organización aclararon que los beneficios no son acumulables entre sí, salvo que algún comercio establezca expresamente una modalidad diferente.

Renovación y plazos de gestión

La vigencia de Unipase es anual. Para conservar la habilitación de la credencial, los estudiantes deberán acreditar cada año su condición de alumno regular y realizar la correspondiente renovación.

Respecto a los tiempos administrativos, informaron que la evaluación de las solicitudes puede demorar entre un día hábil y una semana. Una vez aprobada la inscripción, la credencial digital es enviada directamente al correo electrónico del solicitante.

Oportunidad para los comercios

Desde el Municipio también remarcaron el impacto positivo que el crecimiento del programa genera para los comercios adheridos. Con más de 2.500 estudiantes registrados, Unipase se consolida como una herramienta de promoción para el sector privado, permitiendo ampliar la visibilidad de los negocios y acercarse a una comunidad en permanente crecimiento.

La convocatoria para nuevos comercios continúa abierta de manera permanente. Los interesados pueden completar el formulario de adhesión de forma online a través del espacio Paraná Ciudad Universitaria, disponible en la plataforma Marca Paraná, o bien realizar consultas de manera presencial en la oficina municipal ubicada en calle Presidente Perón 573.