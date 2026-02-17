La Comisión Directiva de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) realizó el jueves 12 su primera reunión de 2026, en modalidad híbrida, donde se repasó la agenda de trabajo para el año en curso y se definieron los principales ejes estratégicos que orientarán la gestión.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la entidad, Gabriel Bourdin, quien destacó que los lineamientos planteados dan continuidad a la línea de trabajo sostenida en los últimos años. En ese sentido, instó a reforzar las gestiones institucionales de cara a la renovación de autoridades prevista para abril.

La planificación 2026 toma como base las sugerencias y propuestas surgidas durante el Networking Industrial realizado en Crespo al cierre de 2025. Allí se trazaron prioridades vinculadas a impuestos, infraestructura, energía, importaciones y financiamiento, además de ejes estratégicos en educación, empleo e incorporación tecnológica.

Durante la reunión también se abordaron temas coyunturales y normativos, como el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), la nueva Ley Ambiental provincial —actualmente en proceso de reglamentación—, las novedades en materia de tarifas energéticas, la situación del empleo y las inversiones en energías renovables que se encuentran en ejecución o en análisis dentro de establecimientos industriales.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue el incremento de las tasas municipales en distintas localidades entrerrianas. Desde la entidad señalaron que la presión tributaria a nivel local responde a necesidades recaudatorias de los gobiernos municipales, pero advirtieron que en algunos casos la situación derivó en litigios judiciales con impacto significativo en las empresas.

La jornada contó además con la participación de Agustina Briner, directora de Departamentos Técnicos de la Union Industrial Argentina. La economista brindó un análisis sobre la agenda nacional, con foco en la modernización laboral y los acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, así como las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos. También expuso su visión respecto a las perspectivas de la actividad industrial, que —según señaló— presenta un escenario heterogéneo según los distintos sectores productivos.

Con este primer encuentro, la UIER dio inicio formal a un año que estará marcado por el desafío de fortalecer la competitividad industrial en un contexto de transformaciones económicas y regulatorias.