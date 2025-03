Tabossi- Comenzó agradeciendo a los concejales, destacando que el año anterior pudimos trabajar y avanzar juntos en cuestiones que son de gran interés para la comunidad que representamos.

Durante el año 2024, hemos sido testigos de un enfoque renovado en áreas clave como la infraestructura urbana, la inclusión social, el desarrollo económico, el rol del empleado municipal y la organización y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

350 millones de pesos en obras

Un dato que no pasó inadvertido fue la inversión anual que totalizó la suma de $ 350.897.779,61. Repavimentación de calles: alcanzó una inversión de $146.279.838,38.

Se construyeron el equivalente a 6 cuadras con pavimento de hormigón. – Obra ejecutada al 100% con fondos municipales y sin cargo para el frentista. Destacó que se encaró estos trabajos con mano de obra y maquinaria municipal lo que permitió reducir los costos de ejecución.

Seguridad, recuperamos en servicio de video vigilancia

Con el objetivo de fortalecer y continuar implementando políticas de seguridad efectivas, hemos recibido un aporte del Ministerio de Seguridad y Justicia, por la suma de un millón trescientos mil pesos ($1.300.000,00), que fueron destinados a la recuperación parcial de cámaras de la red de video vigilancia que, al comienzo de esta gestión, en su mayoría se encontraban fuera de servicio.

Para el mismo fin, se destinaron fondos municipales por $3.777.800,40 con el propósito de recuperar todo el sistema de cámaras de seguridad, a través de la compra de nuevos equipos de filmación y antenas.

Heredamos un parque automotor municipal en un estado sumamente preocupante

Tal como lo expuse en la apertura de sesiones del año pasado, la magnitud del problema nos obligó a realizar una fuerte inversión para su recuperación.

Así las cosas, la reparación del Parque Automotor Municipal demandó una inversión total de $ 46.607.477,58

A esto hay que sumarle numerosas compras como por ejemplo la de un Tanque Atmosférico nuevo por la suma de: $8.864.000, un Camión 0 KM destinado al riego urbano e hidrante por $87.838.210. Para el desempeño de esta función se adquirió un Tanque Regador por $4.200.000 y se realizaron modificaciones para el acople de dicho tanque más bomba hidrante y de riego que junto a la mano de obra demandaron $5.803.057,45.

Para dicha compra se solicitó al Sistema de Previsión Social para el Personal de la Municipalidad de Tabossi, un préstamo por la suma de $90.000.000,00, que se pactó pagar en 36 cuotas, de modo tal que la cancelación del mismo tuviera lugar antes de la finalización del mandato. A la fecha sólo se adeudan 12.

El adelanto del pago de las mismas resulta del ingreso de dinero obtenido con la venta de los siguientes vehículos, previa autorización del Honorable Concejo Deliberante:

· Camión Mercedes Benz 1215 por la suma de $15.000.000, y

· Cargadora / retroexcavadora de procedencia: china; modelo/año 2.022; por la suma total de $45.000.000.-

La intendenta remarcó que la Municipalidad de Tabossi no tiene deudas y que las facturas a toda la cadena de proveedores se van pagando al día.

Denuncia penal

Con relación a la venta de la Cargadora / Retroexcavadora: aclaró, que habiéndose advertido, en el transcurso del año pasado, la escasa funcionalidad que presentaba la retroexcavadora denominada “Astarsa”, se tomó la decisión de venderla. Para ello, se solicitó la autorización del Concejo Deliberante, y se aportó una tasación. Se advirtió, cotejando la documentación existente en el municipio, que la máquina que conocíamos como “Astarsa” era en realidad una maquina marca “Max Bull”. Verificando como fue el trámite de su compra en Licitación Pública, se advierte que esta última no era la máquina adjudicada y adquirida, pues no solo era esa la marca ofrecida sino tampoco era el motor ofrecido por la empresa postulante. Es decir, se adjudicó una máquina (Astarsa) pero entregaron y fue inscripta en el registro de la propiedad automotor, otro vehículo (Maxbull). Estando presentes en el municipio los integrantes del Tribunal de Cuentas por tareas de auditoría, se les plantea la situación y sugieren la realización de una denuncia penal. Mientras tanto, se pudo concretar la operación vendiendo la maquina vial a la Comuna de Las Tunas, cuyo precio ya fue abonado. La denuncia penal fue ingresada el 11 de diciembre de 2024 ante la fiscalía anticorrupción del Dr. Gonzalo A. Badano, Legajo Nro. 277.524 caratulado VIALERG S.A. S/DEFRAUDACION, realizando las tareas de investigación a las que por el momento no hemos tenido acceso.