En una sesión extraordinaria, el Consejo Superior de la UNER, junto con el Claustro Estudiantil y las asociaciones gremiales que representan a docentes y trabajadores no docentes, resolvieron manifestar su adhesión a la nueva Marcha Federal Universitaria. La medida surge como respuesta al veto presidencial a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso.

En la declaración conjunta, las autoridades universitarias exhortaron a “los legisladores electos por el voto de quienes habitamos este suelo, a que hagan honor a nuestra historia proyectando una Argentina mejor, insistiendo en la sanción –y consecuente vigencia– de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Reclamos centrales

El documento difundido por la UNER subraya la necesidad de:

Actualizar los gastos de funcionamiento en línea con la inflación, para garantizar la continuidad de las actividades.

Reabrir negociaciones paritarias libres para recomponer los salarios de docentes y no docentes.

Sostener y ampliar los programas de becas estudiantiles.

Dar continuidad a los planes de inversión en infraestructura y equipamiento.

Garantizar un presupuesto suficiente para las funciones de docencia, investigación y extensión universitaria.

“Como ya señalamos, sostener el valor estratégico de la educación universitaria pública, sobre todo para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional”, remarcaron en el comunicado.

Movilizaciones en Entre Ríos

En el marco de la Marcha Federal Universitaria, distintas ciudades entrerrianas tendrán convocatorias propias:

Gualeguaychú: concentración a las 16:30 en 25 de Mayo y Perón; la marcha partirá a las 17:00 hacia Plaza San Martín.

concentración a las 16:30 en 25 de Mayo y Perón; la marcha partirá a las 17:00 hacia Plaza San Martín. Paraná: a las 17:00 en Plaza 1º de Mayo, con una previa concentración estudiantil en la Facultad de Ciencias de la Educación desde las 16:30.

a las 17:00 en Plaza 1º de Mayo, con una previa concentración estudiantil en la Facultad de Ciencias de la Educación desde las 16:30. Concordia: encuentro a las 16:30 en Plaza Urquiza y movilización hacia Plaza 25 de Mayo.

encuentro a las 16:30 en Plaza Urquiza y movilización hacia Plaza 25 de Mayo. Concepción del Uruguay: concentración a las 20:00 en Plaza Ramírez.

De esta manera, la UNER ratificó su compromiso con la defensa de la educación pública y se sumará a una jornada que promete tener alcance nacional.