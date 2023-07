Crespo- El 3 de julio de 1943 un total de 21 profesionales se reunieron en la redacción de la revista Antena, que funcionaba en Avenida Corrientes 830. Tras un extenso debate fundaron la Sociedad Argentina de Locutores (SAL). En consecuencia, esa fecha se convirtió en el Día del locutor, aunque no exactamente comenzó a celebrarse ese mismo año.

En rigor, la fecha se instauró como tal en 1950, a partir de un Congreso Nacional de Locutores. En aquella primera madrugada fundacional, que se extendió hasta las 4.15, designaron una Junta Directiva Provisoria que tuvo como presidente provisional a Pedro Olmo y como secretario a Roberto Galán.

Su voz en los medios

En conmemoración a la fecha entrevistamos a la locutora nacional de Crespo, Carina Haberkorn, que recordó sus inicios, planteando a Paralelo 32 que “En relación a los medios, fueron en radio, en FM Libertad o Estación Libertad. Era un programa de música nacional que teníamos con Claudio Goette. Un día escuché en la radio que buscaban locutora, me gustó la idea, ya que desde pequeña jugaba a la radio con mis primas y me gustaba grabarme en el viejo grabador, en los cassettes de mi mamá. Luego me convocaron Fiti Kaplan y Enzo Mildemberger para ser la voz comercial de Deportes en Libertad.

“Fueron varios años, estaba en secundaria y me pagué mi viaje de estudios con lo que ganaba. También trabajé en la FM 100 de Héctor López con algunas suplencias. Los actos escolares eran mi debilidad, la lectura en las misas del Colegio y luego espectáculos como la Fiesta de la Cerveza, donde estuve una vez, la Maratón del Grupo Motta y un sinfín de colaboraciones en desfiles y fiestas. También trabajé en otras cosas, comercios de mi papá por ejemplo, pero jamás dejé la radio”, aclaró.