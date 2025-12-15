Un grave hecho ocurrido en la ciudad de Villa Elisa generó conmoción en la comunidad local y en la región. Una mujer oriunda de Villaguay fue señalada como presunta responsable de un incendio registrado en la noche del 8 de diciembre en un depósito ubicado sobre Boulevard Guex al 2700, siniestro que provocó importantes daños materiales y habría puesto en riesgo la vida de un menor.

La mujer fue identificada como Graciela Segovia, de 43 años, quien quedó detenida tras ser sindicada como autora del incendio en un galpón perteneciente a un productor agropecuario de la zona, con quien mantenía una relación de pareja. De acuerdo a la investigación penal preparatoria llevada adelante por la Unidad Fiscal de Colón, al momento del hecho Segovia se encontraba con su hijo de un año y medio —que tiene en común con el damnificado— en brazos, en un contexto de alto riesgo debido a la presencia de combustibles y materiales altamente inflamables.

El foco ígneo se inició alrededor de las 21 horas, cuando Bomberos Voluntarios de Villa Elisa recibieron un llamado alertando sobre el incendio en el depósito, donde se encontraban camionetas, maquinaria agrícola y otros elementos. La rápida intervención de la primera dotación de incendios urbanos, con el apoyo de dos unidades cisterna y personal adicional, permitió sofocar las llamas. No obstante, el fuego consumió por completo una camioneta Chevrolet S10 y ocasionó daños en otros vehículos y maquinarias vinculadas a la actividad rural. Tras extinguir el incendio, se realizaron tareas de enfriamiento y verificación antes del regreso al cuartel.

Las sospechas sobre la mujer surgieron a partir del informe del perito en incendios de la Policía Científica de Concepción del Uruguay, quien determinó que el siniestro habría sido intencional. A esto se sumó el análisis de registros de cámaras de seguridad y otros indicios recolectados durante la investigación. En ese marco, el pasado jueves se realizó un allanamiento en su vivienda de calle Estrada al 1200, en la zona céntrica de Villa Elisa, donde se secuestraron prendas de vestir y calzados que presuntamente habrían sido utilizados al momento del hecho. Del procedimiento participaron efectivos de la dependencia policial local, personal de la División Criminalística y el fiscal Alejandro Perroud, quien dispuso la inmediata detención de la sospechosa.

En una audiencia desarrollada en los tribunales de Colón, Segovia fue indagada por los delitos de incendio agravado, desobediencia y amenazas calificadas, contando con la asistencia de la defensa oficial. El fiscal Perroud solicitó la prisión preventiva por un plazo de 90 días, argumentando riesgo de fuga, posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de avanzar con medidas probatorias pendientes. Si bien la defensa propuso la prisión domiciliaria, el juez de Garantías, Jesús Penayo Amaya, resolvió dictar la detención preventiva hasta el próximo 29 de diciembre, fecha en la que se revisará la medida.