Victoria.- El próximo Campeonato Mundial del Alfajor se realiza en el Predio Ferial La Rural (Buenos Aires) durante los días 16 al 18 de agosto de 2024. Allí estará nuestra ciudad y provincia representadas por los productos Catay, de la emprendedora local Daniela Firpo.

Recientemente Daniela ocupó el primer lugar de un concurso virtual organizado por esta firma —justamente en la Semana del Alfajor— que a partir de subir un video contando por qué debía estar entre los alfajoreros/as, se premiaba al ganador con la posibilidad de participar sin costo alguno. Los stand se comercializan en una suma importante y en dólares).

Nuestra entrevistada confía en exhibir su producción junto a los mejores productores de alfajores del mundo, quienes premiarán al Alfajor de Oro, Plata y Bronce, como en un certamen mundialista; además, un jurado de primer nivel para 19 opciones que se concursan, donde los participantes pueden elegir hasta tres de ellas para anotarse. “Pensaba anotarlo en mejor textura; alfajor exótico y alfajor de autor”.

Recordemos que la miel de Catay se obtiene de pólenes presentes del humedal de agua dulce que caracteriza el curso medio del Río Paraná, flora regional que tiene como particularidad la ausencia de cristales (se mantiene líquida). De allí uno de los elementos más destacados que tiene esta preparación con la que Daniela intentará captar la atención de un jurado, una vez más, ya que fue la ganadora del primer concurso de alfajores realizado en Victoria hacia 2022.

Ahora, como toda emprendedor o emprendedora que se precie de serlo, va por algo más ambicioso, que le ayude a visibilizar aún más su producción.

Tras recibir la mayor votación entre 20 concursantes que participaron en redes sociales, sigue trabajando y dedicando largas jornadas al Mundial del Alfajor. “No soy repostera ni chef, lo que hice para participar la primera vez fue investigar mucho y dedicarle esfuerzo; tengo un hijo con discapacidad y poder invertir en hacer crecer mi negocio no es tan fácil, por eso también es que trabajo sola. No tengo un local propio pero llevo mi producción los fines de semana a los puestos que están en Las Velas (zona Costanera), vendo a través de las redes sociales, o por WhatsApp”.

Daniela reconoce a Paralelo 32 que ganar un concurso organizado por la Municipalidad, a través del área de Producción, le sirvió en parte: “pero con lo que gané en ese momento —10.000 pesos y un electrodoméstico— no me alcanzaba ni para comprar el chocolate para la elaboración, y es que todo está muy caro. No queda más que ir de a poco, aprovechando oportunidades como esta”.

Otros requisitos para el mundial

Actualmente Daniela está completando formularios y habilitaciones, para llegar con margen al plazo que va desde el 15 de julio al 3 de agosto y dedicar tiempo a la preparación de 24 muestras, “que serán catados por un jurado de más de 20 personas internacionalmente reconocidas por su trayectoria, que lo harán a ciegas. El veredicto se dará el fin de semana largo de agosto (16,17 y 18) precisamente en La Rural de Buenos Aires, donde tenemos que estar presentes, y contar con 500 alfajores para la venta. Además, si ganamos, ellos (los organizadores) nos compran la producción a modo de selección para venderlos en las sucursales que tienen en todo el país”.