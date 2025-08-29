Victoria.- El ciclo cultural Victoria al Piano, dirigido por el concertista Laureano Bruno, presentará una nueva función el domingo 31 de agosto a las 20:30 en la Agrupación Cultural Victoria. En esta oportunidad, la protagonista será la soprano francesa Johanne Cassar, quien se presentará acompañada en piano por Bruno.

La artista europea llegará a Entre Ríos en el marco del Festival Internacional de Música y Arte “Galas del Río”, que se desarrollará en La Paz entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre, además de ofrecer otros conciertos en distintas ciudades del país.

Bruno en el viejo continente

El concertista Laureano Bruno acaba de regresar a Victoria tras una gira por Italia, España y Francia, donde participó en concursos y ofreció recitales.

En diálogo con Paralelo 32, relató:

“Los dos primeros meses estuve en Lucca, en la Toscana, y desde allí me moví para participar en cuatro concursos de piano, uno en Nápoles y tres en distintas ciudades de la región. También ofrecí conciertos en España —en Barcelona, Galicia y La Rioja—, donde pude reencontrarme con familiares. En Francia toqué en la Embajada Argentina en París, y el último mes lo repartí entre ese país y España”.

Sobre el vínculo con los públicos europeos, Bruno destacó la cercanía que sintió en España:

“Fue donde más me sentí como en casa. El público es muy intenso, parecido al argentino. En Logroño, por ejemplo, la sala del Círculo Logroñés se llenó completamente y la calidez de la gente fue conmovedora”.

También subrayó la buena recepción en Francia, especialmente en París, y la camaradería vivida en los concursos de Italia: “Más allá de no ser espectáculos abiertos, el clima fue de mucho compañerismo”.

El pianista valoró la experiencia como “altamente positiva” y resaltó la riqueza cultural del continente: “Europa es un centro cultural donde confluyen distintas idiosincrasias. En los concursos uno se encuentra con asiáticos, rusos, europeos del Este, canadienses, estadounidenses… Eso enriquece muchísimo y muestra que hay una gran oferta y, sobre todo, un gran valor para lo que hacemos”.

Finalmente, Bruno recordó que, si bien los intérpretes rusos y asiáticos suelen destacarse en estas competencias, la Argentina ha dado nombres de referencia mundial como Martha Argerich y Daniel Barenboim, “que siguen siendo faros de la música clásica a nivel global”.