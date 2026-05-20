El Gobierno provincial impulsa una reforma previsional y advierte sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones que en forma progresiva puede profundizarse si no se toman medidas al respecto.

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, confirmó que el Gobierno provincial presentará en los próximos días el proyecto de reforma previsional que busca modificar distintos aspectos del sistema jubilatorio entrerriano. Según indicó, la iniciativa podría ingresar a la Legislatura entre este viernes (por el 15 de mayo) y esta semana.

El funcionario sostuvo que la situación financiera de la Caja viene deteriorándose desde hace décadas y aseguró que el objetivo de la reforma es evitar un colapso futuro del sistema. “Todos los sectores conocen el desgaste que tiene este modelo previsional y las proyecciones indican que el escenario va a empeorar”, expresó.

El funcionario explicó que actualmente la provincia tiene apenas 1,80 aportantes por cada jubilado, cuando el equilibrio ideal debería ubicarse entre 3,5 y 4 trabajadores activos por beneficiario. Además, advirtió que en los próximos años comenzarán a jubilarse sectores con salarios más altos, lo que incrementará aún más el déficit.

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Entrevistado en exclusiva por Paralelo32, explicó que entre los principales cambios que analiza el Gobierno aparece la modificación en el cálculo del haber jubilatorio. Actualmente se toma el promedio de los últimos 10 años y la propuesta oficial sería ampliar ese período a unos 15 años o más. Según Bagnat, esto permitiría reflejar “una historia laboral más real”.

Otro de los puntos centrales será la unificación de la movilidad jubilatoria, buscando evitar diferencias entre sectores que hoy generan fuertes desequilibrios dentro del sistema. El titular de la Caja mencionó casos donde determinados bonos o aumentos sectoriales impactan de manera directa sobre las jubilaciones y terminan siendo difíciles de sostener financieramente. “Son aumentos que implementan los municipios que después los tiene que sostener la Caja”

En cuanto a la edad jubilatoria, adelantó que la reforma plantearía llevar la jubilación ordinaria de las mujeres a 60 años y mantener los 65 años para los hombres, aunque aclaró que el tema será debatido en la legislatura y podría incluir una discusión sobre paridad de género.

También aseguró que quienes ya están jubilados no verán modificados sus haberes actuales y que se respetarán los derechos adquiridos. “Al jubilado que hoy está cobrando no se le va a tocar nada”, afirmó.

Destacó además que durante estos dos años de gestión se tomaron medidas administrativas y de control que permitieron reducir el déficit proyectado inicialmente. Según explicó, cuando asumieron el panorama financiero era considerablemente más grave y lograron estabilizar parte del sistema mediante auditorías, ordenamiento interno y gestiones ante ANSES.

Finalmente, remarcó que la reforma previsional apunta a garantizar la continuidad del sistema en el largo plazo y sostuvo que “si no se toman decisiones ahora, dentro de algunos años las medidas necesarias podrían ser mucho más duras”.

Actualmente el sistema cuenta con 107.000 aportantes y 67.000 jubilados (ver cuadros) menos de dos aportantes por cada pasivo. Para el presidente del ente previsional esto merece algunas consideraciones. La planta de personal del Estado no solamente no va a incorporar personal en adelante (y en esto juegan las nuevas tecnologías que suplantan mano de obra), sino que va a disminuir con los que se acogen al beneficio, disminuyendo la cantidad de aportes. Por otra parte, la expectativa de vida es cada vez mayor, datos que se ven reflejados en el gráfico que incluimos a continuación.

Gráficos

En números, los gráficos reflejan claramente lo que en teoría explicó Gastón Bagnat en la nota, que evidencian la gravedad del problema: