Los efectivos se encontraban realizando operativos de prevención pública cuando fueron alertados sobre el hecho. Al arribar con rapidez al lugar, constataron que se trataba de una pick-up Chevrolet C-10, conducida por un hombre que viajaba acompañado por su hija menor de edad.

Ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital local, donde se determinó que no presentaban lesiones de consideración.

De acuerdo a lo informado, el vehículo habría sufrido una falla mecánica en el sistema de suspensión, lo que provocó la pérdida de control, el vuelco del rodado y el impacto contra la cerca de una vivienda lindera, ocasionando daños materiales.

En el lugar trabajó además el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Diamante, cuyo personal colaboró para retirar la camioneta de la zona del siniestro y restablecer la normal circulación.