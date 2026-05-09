Desde la Jefatura Departamental Victoria informaron que durante la madrugada de este sábado una pareja y su hijo de apenas dos meses debieron recibir asistencia médica luego de sufrir una presunta intoxicación por inhalación de monóxido de carbono tras un incendio ocurrido en su vivienda.

El hecho se registró alrededor de las 00:30 horas en un domicilio ubicado en barrio Los Algarrobos, lote 27, de Victoria.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, las autoridades tomaron conocimiento de la situación tras el ingreso al nosocomio local de una pareja de 27 años junto a su bebé, quienes presentaban síntomas compatibles con inhalación de humo y monóxido de carbono.

Según las primeras informaciones, el incidente se habría originado a raíz de un incendio que afectó una de las habitaciones de la vivienda familiar.

Ante la situación, se dio intervención al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Victoria, cuyos efectivos acudieron rápidamente al lugar y constataron que el foco ígneo ya había sido sofocado al momento de su llegada.

En tanto, debido a la complejidad del cuadro, el bebé de dos meses fue derivado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, en la ciudad de Rosario, para recibir una mejor atención médica especializada.