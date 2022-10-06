Ficciones, de Jorge Luis Borges, y Facundo o civilización y barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento fueron elegidos en un ranking de los 100 mejores libros de la literatura universal que elaboró el medio español ABC con la participación de más de 50 críticos y escritores.

La célebre obra que Borges escribió en 1944 quedó en el puesto 33, mientras que en el número 78, se ubicó el clásico de Sarmiento, una obra que comenzó a publicarse en folletín en 1845 y se convirtió en un texto de enorme influencia en el imaginario político-cultural y el paradigma de época.

Se trata de los únicos dos textos de autores argentinos que conforman la lista de los 100 libros de la literatura universal elaborada por el suplemento cultural del medio ABC de España, en el que convocaron a dar su veredicto a escritores y críticos como Rodrigo Fresán, Arturo Pérez-Reverte, Enrique Vila-Matas y Manuel Vilas, entre otros.

El Quijote, de Miguel de Cervantes, ocupó el primer lugar, seguido por La odisea y La Ilíada de Homero; La divina comedia, de Dante Alighieri; Hamlet, de William Shakespeare; y en sexto lugar La Biblia.

De hecho, sólo tres libros de los últimos cien años ingresaron a los 25 primeros puestos. En ese pequeño espacio para obras del último siglo, en el número 24, y siendo el primer latinoamericano en asomar en esta lista, quedó el realismo mágico del colombiano Gabriel García Márquez con Cien años de soledad. El Premio Nobel de Literatura también se llevó otro lugar entre los 100 fundamentales con El amor en los tiempos del cólera en el puesto 53.

En cuanto a escritoras, la primera en aparecer en el puesto número 11 es Emily Bronte con Cumbres borrascosas, seguida por Emily Dickinson y sus Poemas; Natalia Ginzburg y Léxico familiar; Iris Murdoch y El mar, el mar; Santa Teresa de Jesús por Las moradas y Jane Austen por Emma.

Otras obras que integran el centenar de obras fundamentales según la opinión de los convocados son: La invención de la soledad, de Paul Auster; Frankenstein, de Mary Shelley; Una habitación propia, de Virginia Woolf; Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca; La metamorfosis”, de Franz Kafka; y Pedro Páramo de Juan Rulfo.