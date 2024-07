Nogoyá.- La artista plástica Anahí Villarruel realizó una nueva obra de arte, que como tantas otras ha puesto a disposición para que sean emplazadas en los espacios públicos de la ciudad.

Con el paseo de las artes, donde se exponen piezas artísticas del simposio internacional del que fuera anfitriona Anahí Villarruel y la Cruz del Milenio, ahora el ingreso de la ciudad por Ruta Provincial 26 cuenta con el sello característico de la artista local que forja en hierro el patrimonio artístico de Nogoyá.

El miércoles 10 de julio por la mañana se realizó la formal inauguración del monumento ubicado en Ruta 26 y Vuelta de Obligado donde están emplazado el espacio en homenaje a nuestra ciudad, Allí el intendente Bernardo Schneider expresó su agradecimiento a la sugerencia de una vecina de nuestra de nuestra ciudad “que nos hizo una reflexión de que nuestra fundadora debería estar en el acceso a Nogoyá para que nos cuide todos los nogoyaenses, es por eso que decidimos convocar a Anahí para que realice esta majestuosa obra de arte de nuestra Patrona”.

La idea inicial fue de María del Carmen Sosa, una vecina de la ciudad que viaja de manera constante a la ciudad de Victoria y “cuando pasaba por acá sentía que algo faltaba, más de una vez estuve a punto de persignarme y ni había nada para hacerlo, entonces un día me la crucé en la Basílica a Desiré Peñaloza, que ya era vice intendenta de la ciudad y le comenté la idea de que en el mismo lugar de las letras corpóreas haya una imagen de la Virgen” contó en rueda de prensa la precursora de la iniciativa y fundamentó su idea en que la Virgen es patrona fundadora de la ciudad, “a las autoridades les gustó la idea y siguieron el camino burocrático para que esto hoy sea una realidad, personalmente creo que la Virgen quería estar ahí” reflexionó y agregó como anécdota personal que ella lleva el mismo nombre que la patrona del pueblo, “cuando era niña no me gustaba, sentía que era un nombre de persona mayor y no para una niña y cuando le reclamé un día a mi mamá, me dijo que era en honor a la Virgen, y ahí empecé a hacer un trabajo espiritual con mi nombre, y donde voy siempre dejo algo de la Virgen, y siempre le pido ser un instrumento de sus manos, que sea ella la que obre a través de mí y cuando me surgió esta idea sentí que era la Virgen la que me lo pedía”.

María del Carmen reiteró los agradecimientos a cada uno de los fueron parte de la obra a la que considera un sueño hecho realidad.

Por su parte, el Padre Agustín, vicario parroquial que fe el encargado de la bendición de la imagen y celebró la iniciativa, “porque la imagen de la Virgen nos recuerda que en realidad ella está presente, está aquí acompañando y bendiciendo a todo Nogoyá, a sus hijos”.

Esto muestra la identidad de Nogoyá, quizás quienes viven acá no se dan cuenta, pero yo que vengo de otra ciudad, veo el regalo y la gracia que Dios les ha dado al tener una protección tan visible y tan propia, por eso hay que aprovecharlo y disfrutarlo”.

Este es mi segundo año en Nogoyá y es una gracia vivir nuevamente los preparativos y los festejos patronales de la Virgen del Carmen, porque más allá de ser sacerdote, el ver la emoción y el entusiasmo de los nogoyaenses es algo que se disfruta mucho”.

La autora y sus definiciones

Anahí Villaruel se mostró muy emocionada con el emplazamiento de su obra, “fue algo hermosísimo hacerla, porque es la primera vez que trabajo una imagen religiosa, seguramente si no me la hubieran encargado no la hubiera realizado y estoy feliz” y confesó, “soy nacida en Lucas González, pero hace mucho que vivo en Nogoyá y me siento de esta ciudad, que siempre me acompaño, este es mi lugar y espero que les guste, que la Virgen les conceda todo lo que le piden”.

La obra construida con chatarras de hierro, es además un mensaje de resiliencia para la autora, “así como yo busco en la basura, cosas que la gente desprecia y tira, las convierto en una obra de arte, de la misma manera el ser humano cuando cree que no sirve más, si encuentra ese toque divino, puede resurgir y convertirse en algo maravilloso, por eso no hay que bajar los brazos”.

“Hace casi dos años que estaba sin trabajar, por un problema de salud transitorio que me impedía ser yo, pero en esta obra, evidentemente la Virgen estuvo presente, porque con una inyección de corticoide estuve muy bien durante los 15 días que trabajé en la obra, por eso creo que es una bendición, no solo el haberla podido realizar, sino el volver a trabajar, fue una gracia, fue un gran compromiso, pero hay que creer, porque fue como si cada pieza me hablara, tengo chatarra por todos lados, pero cada pedacito que soldé fue por algo, ahora solo espero que a la gente les guste, porque fue hermoso y un honor hacerla, fue una caricia al alma”.

El intendente municipal también se refirió a este hecho y dijo: “como siempre digo Nogoyá tiene cosas hermosas, pero lo más lindo que tiene es su gente, y hoy estamos acá por iniciativa de una vecina, María Sosa que se puso a pensar cómo cuidar nuestra ciudad, cuando nos llegó su iniciativa, enseguida la tomamos, hablamos con Beltrán Lora, quien se pudo a trabajar con Anahí y se entendieron de inmediato. Destaco el accionar del vecino, porque sumar a una comunidad es algo que hacemos entre todos los nogoyaenses, somos un gobierno que escucha y que hace por todos; por eso mi agradecimiento a los vecinos que siempre están sumando, a los empleados municipales que fueron los encargados de realizar el emplazamiento y embellecer el lugar; a Anahí que no se puede elogiar más, porque su obra habla por ella, por eso simplemente gracias por ser de Nogoyá, son una iluminada, y eso es lo lindo de Nogoyá, sus vecinos”.

Julio es nuestro mes, con muchísimas actividades, por lo que invitamos a los vecinos a acercarse y disfrutar cada una de ellas. Que no sea un aniversario más, sino como le gusta a la Patrona, que se aúna la familia, momentos de reencuentros con la familia, amigos, que sea eso” concluyó.