Nogoyá.- En pocos días, una deportista local estará representándonos en un evento de alcance internacional en la ciudad de Rosario, donde se desarrollará el Torneo Panamericano de Kick Boxing donde estará en juego el Cinturón Panamericano.

Para ello se está preparando con mucho entusiasmo la atleta Rocío Romero, que por estas horas piensa en la noche del 20 de mayo donde desplegará sus habilidades frente a una representante oriunda de Paraguay.

“Es una pelea que esperaba hace rato, voy a enfrentar a una rival paraguaya en la categoría de 54 kilogramos en 4 rounds de dos por uno. Sabemos que el Kick Boxing se pelea con manos y piernas, que es la diferencia con el boxeo, será un encuentro muy duro pero voy a todo o nada, voy a traer el cinturón” aseguró Rocío en Zona de Influencia.

Al momento de brindar detalles sobre el certamen, la deportista reconoció que conoce la organización, “sé desde hace dos meses que por primera vez este evento se realiza en el país, me llegó la invitación y no dudé en decir que sí” señalando que otras fechas se han realizado pero nunca en Argentina, por lo que la oportunidad se torna imperdible y accesible.

Contó Rocío que su entrenamiento para el panamericano se viene dando en doble turno, primero con su instructor Horacio Moreno y luego con Damián Retamal, “corro por las mañanas o en el horario que puedo, siempre 45 minutos por día. Al principio no tenía el hábito de una dieta, ahora con Horacio aprendí el tema de los suplementos y eso me ayudó mucho” explicó.

Sobre su incursión en la disciplina, recuerda que empezó hace dos años, “vi esta disciplina gracias a un conocido y me sumé. Siempre estuve vinculada al deporte, hice boxeo luego dejé porque fui mamá y desde que regresé no me bajé mas del ring. Para mi es lo mejor que hay, es el lugar donde soy feliz. Es un deporte que cualquiera puede hacer, ya sea con fines recreativos o por defensa personal” aseguró.

Por su parte el instructor de Rocío, Horacio Moreno confesó que esto representa todo un sacrificio “es una dedicación que ofrece la persona, porque atrás de cada deportista hay familias, hay un trabajo para acceder a este logro personal y a este sueño”.

En el diálogo, Moreno reconoció también la labor del instructor Damián Retamal, “el fue su entrenador desde el primer momento, yo estoy en la parte física y acondicionamiento y Damián en la parte técnica de golpes. Sabemos respetar nuestras temáticas para lograr un buen trabajo en equipo”.

También hizo referencia al apoyo recibido de entes oficiales por representar a la ciudad en un certamen de alcance internacional: “creo que Nogoyá cuenta con muchas personas que tienen disciplina pero no tienen posibilidades en el tiempo deportivo. No hay acompañamiento deportivo. Yo acompaño el deporte desde hace mucho tiempo, no solo a nivel local, sino provincial y nacional, soy reconocido como el entrenador con más títulos en Entre Ríos y veo que en Nogoyá el apoyo al deporte está mal encarado. Respeto mucho el trabajo de la coordinación de deportes, pero viéndolo desde el lado del deportista la realidad es distinta. Las cosas que se necesitan y la política deportiva es otra realidad” argumentó.

Por último dijo: “si uno acompaña a un deportista, eso debe mostrarse como inspiración a los más chicos, para salir de la calle de los vicios. Trabajo hace años en los boliches, convivo con la juventud y veo que hoy es más fácil ir a un boliche que ingresar en una escuela de deportes”.