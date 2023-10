Valle María- El Grupo de Ayuda Mutua Artritis Reumatoidea (AMAR) tiene como finalidad asistir a las personas para obtener el certificado único de discapacidad; iniciar trámites en obras sociales y acompañar, aprender y trabajar en forma conjunta para lograr una mejor calidad de vida a pacientes diagnosticados con alguna de las enfermedades reumáticas.

El domingo 24 de septiembre sus representantes estuvieron en Valle María, formando parte con un stand de las actividades que se desarrollaron en el marco de la Fiesta de la Primavera.

Mabel Cisterna es integrante del Grupo y es la Presidenta. AMAR Entre Ríos integra una alianza federal de 21 grupos en el país. Destacó a Paralelo 32 que “Vinimos a Valle María que nos cedió un espacio y lo usamos para juntar fondos para asistir a un Congreso nacional que se hará en la provincia de Salta. Hay gente que no se puede costear la estadía y entonces buscamos alternativas para que el dinero no sea un impedimento”, destacó.

¿Qué es la artritis reumatoidea?

Cisterna explicó a este medio que la Artritis Reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune de causa desconocida que afecta principalmente las articulaciones, aunque puede comprometer otros órganos de nuestro cuerpo, y que si no es tratada a tiempo produce destrucción articular, discapacidad física y alteración de la calidad de vida. “No es hereditaria. Afecta más frecuentemente a mujeres que a hombres entre los 20 y 50 años. También hay niños pequeños que padecen artritis. Puede producir discapacidad pero tratada a tiempo y realizando controles periódicos, la calidad y expectativa de vida pueden no alterarse. Por eso recalcamos que es necesario informarse”.

En relación al tratamiento, explicó a nuestro cronista que “Todos los pacientes deben recibir por parte del reumatólogo los medicamentos específicos para controlar la enfermedad. No existe un tratamiento que la cure pero sí un tratamiento que elimina las molestias porque frena el avance de la enfermedad y evita la aparición de deformaciones y discapacidad. Una vez que la enfermedad es controlada con el tratamiento suelen sucederse períodos de calma, aunque pueden existir exacerbaciones. Por ser una enfermedad crónica como la presión alta o la diabetes, por ejemplo, se necesita control y tratamiento por largo tiempo, lográndose mejores resultados cuanto antes se inician y cuando son constantes”.

Ayuda

Cisterna afirma que “No hay nada mejor que un par para entender lo que nos pasa. Es una enfermedad que nos hace estar bien a veces y otros días mal, y otros más o menos. El que pasa por lo mismo lo entiende y por eso nos encontramos en nuestro caso una vez al mes en el Hospital San Martín de Paraná, donde tenemos un psicólogo que nos acompaña”, comentó.

“Decidí formar mi grupo porque me di cuenta de que se puede mejorar la calidad de vida luchando, no bajando los brazos y estando con gente a la que le pasa y siente lo mismo que uno. Con mi experiencia puedo ayudar a muchas personas que se sienten sin esperanzas, ya que nada es para siempre. Es importante conocer la enfermedad, saber qué es lo que a ella la activa. Se la puede controlar trabajando las emociones y haciendo las cosas que nos agradan”, agregó.

Sumó que “Desde el grupo también ayudamos a que todas las personas con esta problemática tramiten el CUD (Certificado Único de Discapacidad), teniendo en cuenta que los tratamientos son muy costosos, para tener acceso a los tratamientos gratuitos”.

Sobre el funcionamiento del grupo, la presidenta de AMAR Entre Ríos explicó que “Somos en WhatsApp 42 personas de Crespo, Diamante, Paraná, Valle María, con diferentes problemáticas reumáticas, ya que hay más de doscientas variantes, más allá de que la que más aparezca sea la rematoidea. Es abierto el grupo para quienes padecen este tipo de enfermedades”.

Recordó además que “Octubre es especial para nosotros porque se conmemora el Mes de todas las enfermedades reumáticas. El 12 se conmemora el Día Mundial de la Artritis Rematoidea y el 24 es el Día nacional de concientización”.

En relación a las próximas actividades, dijo que “Estamos diagramando ahora la Jornada "Detectar para prevenir", que se llevará a cabo el 21 de octubre de 14.00 a 18.00 en la Plaza Mujeres Entrerrianas (ex hipódromo) de Paraná, y que permitirá a las distintas asociaciones realizar acciones que potencien el aporte de información promoviendo la prevención”.

Su historia

A los 32 años Mabel Cisterna (60), que ya estaba casada y era mamá de dos niños, comenzó a sentir dolor en sus pies. No podía apoyar las piernas y se le inflamaban los tobillos. Al poco tiempo se le inflamaron las plantas y tenía muchísima dificultad para caminar. Luego se vieron afectadas sus rodillas y caderas.

Recordó que “En mi caso los síntomas que fueron apareciendo eran cansancio y sensación de fiebre en las articulaciones. Se manifestó en los pies, me costaba caminar, pisar, me dolían los tobillos. Fui a un médico traumatólogo y me decían que al ser joven no podía tener una enfermedad reumática. Pero la tenía. Cada vez me sentía peor, la enfermedad me afectaba las manos, las muñecas, los codos, y decidí entonces hacerme un chequeo con un médico clínico, con lo que me confirmaron la enfermedad reumática. Por eso insisto en que ante los síntomas hay que ir a un reumatólogo, no a un traumatólogo”.

“Lo nuestro es una enfermedad autoinmune, no de los huesos. En los niños es difícil de detectar, porque se dice ante algún síntoma que ‘está creciendo’, y que por eso son los dolores. Pero son importantes los estudios, porque puede ser que sea una enfermedad reumática. Desde nuestro lugar no hablamos de medicina, pero sí de la importancia de ir al médico ante síntomas que puedan ir apareciendo. A quien padece esta problemática, le tomamos la mano y caminamos juntos, nadie se queda solo”, agregó.

Después de todo lo que atravesó en su vida, Mabel es una mujer resiliente porque no solamente salió adelante, se transformó y fortaleció a partir de su enfermedad, sino que también logra trascender con sus acciones brindando empatía, cariño y solidaridad.

Contacto

Facebook e Instagram: AMAR Entre Ríos

WhatsApp: 3435254944