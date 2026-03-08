Según se informó desde la Jefatura Departamental Nogoyá, el siniestro involucró a una camioneta Ford F100, conducida por un hombre de 34 años de edad, quien no sufrió lesiones, y a un motovehículo Brava Altino 150, que era guiado por un joven de 23 años.

En la motocicleta viajaba además una mujer de 25 años como acompañante, quien lamentablemente falleció en el lugar del hecho a raíz de las heridas sufridas. El conductor del rodado menor tampoco presentó lesiones.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la posible causa del siniestro sería que la camioneta impactó desde atrás al motovehículo, cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido de circulación, desde Nogoyá hacia Hernández.

Las autoridades realizaron los correspondientes controles de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultado negativo.

A raíz del accidente, la circulación en la ruta debió ser interrumpida temporalmente mientras se desarrollaban las tareas de peritaje y asistencia en el lugar.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Hernández y de Aranguren, personal de la División Policía Científica, el médico forense y el fiscal en turno, quienes trabajaron para esclarecer las circunstancias del hecho.