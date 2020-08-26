Buenos Aires, 26 agosto 2020.- El 31 de agosto se cumplen 23 años del trágico accidente de tránsito que terminó con la vida de Lady Di. En conmemoración de su aniversario luctuoso, National Geographic presenta una serie de documentales especiales desde el lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre a las 11PM. Una semana especial para conocer, desde una mirada íntima, la vida y el entorno de la Princesa Diana de Gales.

La programación especial comienza con el estreno de La madrastra de Lady Di, el lunes 31 de agosto a las 11PM. El documental presenta la biografía épica de dos mujeres de sociedad y su evolución a través del matrimonio, el divorcio y la tragedia. La visión única de la princesa Diana y su «madrastra malvada», como llamó la prensa a la segunda esposa de su padre, Raine Spencer.

El martes 1 de septiembre a las 11PM National Geographic emite Diana en primera persona. En 1991, dentro del palacio de Kensington en Londres, Diana, Princesa de Gales, participa en una serie de entrevistas secretas grabadas con su permiso por un allegado en representación del periodista Andrew Morton. Diana en primera persona revela lo que Diana pensaba y sentía en un momento muy específico de su vida, presentando un lado de la historia más complejo… su lado.

Posteriormente, el miércoles 2 de septiembre a las 11PM es el turno de Cara a cara: Lady Di vs Isabel II. En 1981 el Príncipe Charles se casa con la joven Lady Diana Spencer. Lo que parecía un cuento de hadas moderno, rápidamente se convierte en un amargo duelo entre dos mujeres: la Reina de Inglaterra y la Princesa de Gales. Un choque de dos mundos opuestos: uno, tradicional y laico, y otro decididamente contemporáneo. Este enfrentamiento, histórico, político y humano, cambió para siempre la imagen de la monarquía.

La programación continúa el jueves 3 de septiembre a las 11PM con la transmisión de tres episodios de Inside Balmoral. El primero está basado en los años 1936 – 1955, cuando Balmoral se convierte en el refugio ideal de la Reina Isabel. El segundo episodio narra los hechos ocurridos entre los años 1955 – 1992, Margaret Thatcher llega a Balmoral, el Príncipe Carlos corteja a Lady Diana, Sarah Ferguson es fotografiada escandalosamente y la Princesa Ana se casa. Finalmente, el tercer episodio cuenta los sucesos más relevantes de los años 1992 – 2017. Balmoral recibe al nieto de Lord Mountbatten durante su recuperación, y a Guillermo y Harry tras la muerte de su madre.

Para cerrar el especial de la semana, el viernes 4 de septiembre a las 11PM National Geographic estrena Carlos: Duque de Cornwall. Compuesto por dos episodios de 60 minutos cada uno, el documental ofrece un vistazo a la vida del Príncipe de Gales, el Duque de Cornualles que más tiempo lleva en el cargo. Desde el cuartel general del Ducado junto al Palacio de Buckingham, el primer episodio muestra los contrastes entre todas las propiedades y sus movimientos. Mientras que, en la segunda parte, el actual Duque de Cornualles visita Nansledan, en Newquay.