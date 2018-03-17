Crespo- Mediados de marzo llega a puro festejo con la característica Fiesta del Pollo del Club Atlético Sarmiento, continuando el circuito de fiestas populares en nuestra ciudad, donde reinan los precios económicos, buena gastronomía y música alegre para reunir a las familias y celebrar.

La institución tiene todo listo para esta noche, a partir de las 21:00, momento en que empezará a recibir a los comensales para la degustación de diferentes preparaciones: patitas y formitas rebozadas, mayonesa de ave, pamplona con papas al horno y ensalada, helado.

La animación musical estará a cargo de Maravillas Alemanas y Gringos del Volga que engalanarán la noche con ritmos alegres.

Las tarjetas cuestan $ 100 menores y $ 200 mayores, sin cubiertos y sin bebidas.