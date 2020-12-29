Una maratón especial de Los Simpson, compuesta por muchos de los famosos episodios en los que la serie “predijo” eventos que se concretarían mucho después -como aquel en el que el magnate inmobiliario Donald Trump era presidente- podrá verse este jueves desde las 16 por la señal Fox Channel.

A partir de la emisión de su primer capítulo en 1989, la historia creada por Matt Groening demostró ser un muy agudo comentario sobre la sociedad estadounidense, en particular su clase media y su idiosincrasia.

En 32 temporadas, esa mirada sarcástica sobre el país norteamericano supuso plantear escenarios que lucían disparatados, aunque confirmando aquel dicho que postula que “la realidad supera la ficción” varios acabaron por hacerse realidad.

El especial de Fox Channel contará, entre muchos otros “augurios”, con “Bart al futuro”, el famoso episodio emitido en el año 2000 en el que Lisa habla de Donald Trump como su antecesor en la presidencia, y “La boda de Lisa”, de 1995, en donde en un salto al futuro se ve a la familia de Springfield utilizar dispositivos que permiten hacer video llamadas y relojes inteligentes.