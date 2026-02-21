Desde la Jefatura Departamental Nogoyá informaron que este sábado 21 de febrero, alrededor de las 6:00 de la mañana, se tomó conocimiento de un altercado ocurrido en la intersección de Bulevar Alberdi y calle Ramat, donde una joven de 21 años habría lesionado con un arma blanca a un hombre de 34 años.

De inmediato, personal policial se hizo presente en el lugar y dio intervención al servicio de emergencias médicas. El hombre herido fue trasladado en primera instancia al nosocomio local y, posteriormente, derivado al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná para recibir atención especializada, debido a la gravedad y características de las lesiones.

Parte médico

Según el informe médico emitido desde el Hospital San Martín, el paciente ingresó semiconsciente a la Sala de Emergencia y presentaba dos heridas de arma blanca: una en la región inframamaria izquierda y otra en la línea axilar posterior del mismo lado. Al cierre del parte, permanecía a la espera de estudios de mayor complejidad para determinar el alcance de las lesiones.

Intervención judicial

En cuanto a la presunta agresora, tras la comunicación con el fiscal en turno, quedó detenida en la Jefatura Departamental Nogoyá y a disposición de la Justicia local.

En el lugar del hecho trabajó personal de la División Policial Científica, que realizó las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque.