En 2021 saliendo del aislamiento por Pandemia se retomaron gran parte de las actividades presenciales de las instituciones y organismos de bien público, entre ellas, los proyectos de ayuda a la comunidad e intergrupales que son característicos de la rama Rovers en Scout.

Fue en ese contexto que un grupo de Rovers reanudó una iniciativa que el Instituto Kennedy había promovido años atrás: el proyecto de las Sachemantas (hacer mantas con sachets de leche y/o sus derivados). Los motivó ver personas en situación de calle, hecho por demás particular en una ciudad que hasta el momento no tenía visibilizada la pobreza en este sentido. Esta idea se vio reforzada por el costado ambiental cuando en un recorrido por distintos barrios notaron la proliferación de basura que no recibía un tratamiento adecuado para su deposición, dejándose al lado de contenedores o directamente tirándose en la vía pública.