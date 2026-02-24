En el marco de una entrevista realizada en en el programa crespo en Vivo que se emite por Fm Boing 93.7 y en streaming por la web de Paralelo 32, Liza, integrante del grupo de protectoras unidas de Crespo; Andrea Colombara, del Área de Salud Animal municipal; y Stefania Engel, compartieron una experiencia de adopción que pone en valor el compromiso comunitario y el rol de las familias que deciden incorporar animales adultos a su hogar.

Andrea Colombara explicó que el abordaje del bienestar animal requiere del trabajo articulado entre distintas áreas y actores sociales. “Somos tres eslabones, aunque hay muchísimos más, que venimos representando distintos sectores que nos relacionamos con el cuidado responsable de mascotas y la adopción”, afirmó. Además, remarcó que “una sola persona no puede hacer nada si no tiene ayuda”, destacando el acompañamiento de las protectoras y la participación de los vecinos.

Desde el grupo de protectoras, Liza señaló que el objetivo es garantizar adopciones responsables y sostenibles en el tiempo. “Trabajamos en red junto a otras protectoras y analizamos los posibles perros en adopción, porque la idea siempre es llevar un perro que la familia esté feliz de tener, para que justamente esto sea una motivación para otras personas”, indicó.

La experiencia fue relatada por Stefania Engel, quien en septiembre adoptó a Totolo e Ismael, dos perros adultos que se encontraban bajo cuidado municipal. “Primero iba a ser uno, pero terminaron siendo dos, y no me arrepiento. Son dos perros súper amorosos”, expresó. La adoptante también valoró el acompañamiento recibido durante el proceso: “Conté con el apoyo tanto de Andrea como de Liza. Cualquier consulta que tuve les pude escribir y me contestaron”.

Desde el Área de Salud Animal explicaron que ambos animales tenían un fuerte vínculo previo. “Habían hecho una alianza, se movían juntos para todos lados. Cuando Stefania vino a buscar a Totolo y le comentamos esto, no dudó en llevarlos a los dos”, detalló Colombara.

Las entrevistadas también destacaron la importancia de promover la adopción de perros adultos, que suelen permanecer más tiempo sin encontrar un hogar. “Adoptar un perro adulto tiene muchos beneficios, porque ya conocemos su temperamento y podemos orientar mejor a la familia”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que el trabajo conjunto entre el municipio, las protectoras y la comunidad resulta fundamental para avanzar en el cuidado responsable de los animales y fomentar la adopción, especialmente en una ciudad donde el acompañamiento y la concientización forman parte de una política sostenida en el tiempo.