Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que durante la tarde del jueves, alrededor de las 20:00 horas, una funcionaria policial resultó lesionada luego de ser embestida por una motociclista que se dio a la fuga durante un operativo de control en la ciudad.

El hecho ocurrió en calle Rondeau, entre España y 9 de Julio, cuando la agente Celia Brasesco, que se encontraba cumpliendo tareas de servicio, fue colisionada de frente por una joven que intentó evadir el operativo a bordo de una motocicleta tipo enduro de color negra.

Tras el impacto, la funcionaria fue trasladada de urgencia al Policlínico local, donde se constató que sufrió una fractura en su brazo derecho. La Fiscalía en turno tomó inmediata intervención ante la gravedad del episodio.

Rápida investigación y allanamiento

De acuerdo al parte oficial, tras el incidente se activaron las alertas de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Victoria, que inició tareas para dar con la responsable.

En menos de 12 horas, los investigadores lograron identificar a la conductora del motovehículo y localizar la motocicleta involucrada, que se encontraba en un domicilio ubicado en Viamonte y Cortada de la Virgen.

Con la correspondiente orden judicial, se realizó un allanamiento en el inmueble, donde se secuestró la moto, una Motomel tipo enduro negra, y se identificó a la autora de la colisión, tratándose de una menor de 14 años de edad.

Accionar judicial y medidas institucionales

La funcionaria policial continúa bajo tratamiento médico y con parte laboral por las lesiones sufridas. Desde la fuerza se indicó que el caso será analizado por la Justicia, en el marco de la legislación vigente sobre menores de edad.

Asimismo, desde la Jefatura Departamental Victoria adelantaron que se iniciarán las acciones civiles correspondientes contra los progenitores de la menor y el titular registral del vehículo, en virtud del grave hecho que afectó a una integrante de la institución en cumplimiento de su deber.