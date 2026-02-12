Una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.360.299 en enero de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El mismo hogar requirió $623.990 para no caer en la indigencia, es decir, para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Canasta alimentaria y canasta total

El reporte oficial detalló que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca el umbral de la indigencia— registró en enero una variación mensual de 5,8%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) —que determina la línea de pobreza e incluye otros bienes y servicios además de alimentos— aumentó 3,9% respecto de diciembre.

En la comparación interanual, la CBA acumuló una suba de 37,6%, en tanto que la CBT avanzó 31,6% frente al mismo mes del año pasado.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar

El informe también precisó los ingresos mínimos requeridos según la composición familiar:

Un adulto necesitó $201.939 para no ser considerado indigente.

necesitó para no ser considerado indigente. Una familia tipo (dos adultos y dos menores) debió reunir $623.990 para no quedar bajo la línea de indigencia.

debió reunir para no quedar bajo la línea de indigencia. En términos de pobreza, un adulto solo precisó $440.226 .

precisó . Una familia de cuatro integrantes necesitó al menos $1.360.299 para no integrar el conjunto de personas bajo la línea de pobreza.

En contexto con la inflación

Por primera vez en varios años, el dato de la canasta básica se publicó días después del anuncio del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Indec, la inflación de enero fue de 2,9% mensual, con un incremento interanual de 32,4%.

La diferencia entre la evolución del IPC y las canastas básicas refleja que los alimentos —que tienen un peso determinante en la medición de la indigencia— mostraron en el primer mes del año un aumento superior al promedio general de precios.

Con estos valores, el inicio de 2026 volvió a poner en foco el impacto del costo de vida sobre los ingresos familiares y el desafío que representa sostener el poder adquisitivo frente a las variaciones mensuales.