La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) aprobó un Reglamento de Uso Ético, Responsable y Pedagógico de la Inteligencia Artificial. La normativa fue avalada por unanimidad por el Consejo Directivo, mediante la Resolución N° 501-26 CD, el pasado 4 de noviembre.

Con esta decisión, la institución se convierte en una de las primeras del país en contar con una regulación integral sobre el uso de estas herramientas en el ámbito educativo. Según explicaron sus autoridades, existe un antecedente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras que otras casas de estudio cuentan con guías orientativas, pero no con reglamentos de estas características.

La iniciativa busca establecer pautas para estudiantes, docentes y personal administrativo, en un contexto en el que la inteligencia artificial comenzó a incorporarse de manera creciente a las actividades académicas y cotidianas.

Una herramienta al servicio de las personas

Desde la Facultad explicaron que la decisión responde a la necesidad de abordar una realidad que ya está instalada en las aulas: el uso extendido de herramientas de inteligencia artificial, especialmente desde la aparición de ChatGPT en 2022.

El reglamento establece que su utilización debe estar guiada por criterios éticos, responsables y pedagógicos, con una premisa central: la supervisión humana y el reconocimiento de las personas como autoras de sus trabajos.

Las autoridades aclararon que la normativa no prohíbe el uso de estas tecnologías ni establece un régimen de sanciones específico. Su objetivo es ordenar las prácticas, definir derechos y obligaciones y establecer criterios comunes para toda la comunidad educativa.

«No se prohíbe bajo ninguna circunstancia el uso de la herramienta de la Inteligencia Artificial, sino que se busca que se utilice con criterios éticos, pedagógicos y responsables», explicaron durante la presentación.

También alcanza al nivel secundario

Uno de los aspectos contemplados en la normativa es su aplicación al Colegio Justo José de Urquiza, dependiente de la Facultad. Para ese nivel se establecen criterios de mayor protección, teniendo en cuenta que sus estudiantes son menores de edad.

Desde la institución señalaron que el desafío no consiste en ignorar la incorporación de estas herramientas ni en impedir su utilización, sino en enseñar a emplearlas con pensamiento crítico y responsabilidad.

El reglamento contempla distintos niveles de uso, desde la inteligencia artificial como herramienta de apoyo hasta situaciones en las que su intervención puede sustituir el trabajo de una persona. En esos casos, se establecen restricciones para preservar la autoría humana.

Una política vinculada con la formación tecnológica

La aprobación de esta normativa se suma a otras iniciativas impulsadas por la Facultad de Ciencia y Tecnología en el campo de la innovación y la economía del conocimiento.

La institución cuenta con una Tecnicatura en Inteligencia Artificial y una Diplomatura en esa especialidad. Además, recientemente aprobó una Tecnicatura en Producción de Videojuegos y desarrolla propuestas de posgrado vinculadas con la ciencia de datos.

Sus autoridades señalaron que la regulación del uso de inteligencia artificial forma parte de un proceso más amplio de actualización académica, que busca acompañar los cambios tecnológicos sin perder de vista la formación crítica, ética y responsable.

También indicaron que ya recibieron consultas de otras universidades, organismos provinciales y del Consejo General de Educación (CGE), interesados en conocer la experiencia y evaluar la posibilidad de aplicar criterios similares en sus respectivos ámbitos.

La iniciativa plantea así un desafío que trasciende a la institución: incorporar la inteligencia artificial a la educación y al trabajo cotidiano, aprovechando sus posibilidades, pero manteniendo a las personas en el centro de las decisiones.