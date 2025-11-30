Es docente universitaria y estudia la influencia de las fábulas clásicas en la literatura infantil argentina • Viajó a Austria y presentó su investigación doctoral en un ciclo de conferencias frente a expertos internacionales • En diálogo con Paralelo 32 habló de todo un poco: Harry Potter, Inteligencia Artificial, por qué investigar en Literatura y Humanidades, entre otros temas.