Crespo.- Una situación de riesgo ocurrida en pleno centro de Crespo generó preocupación y repercusión en redes sociales, luego de que una vecina denunciara públicamente que “su esposo y su hija cayeron dentro de una boca de tormenta” mientras caminaban por la vereda de calle Rivadavia, a la altura de Estrada, entre Yrigoyen e Independencia.

Según el relato difundido por la mujer, el hecho ocurrió el miércoles 20 de mayo y la abertura se encontraba cubierta por hojas, lo que habría impedido advertir el peligro. La publicación sostenía además que ambas personas habrían caído a una profundidad superior a los tres metros, quedando expuestas a gases y residuos cloacales hasta ser auxiliadas por vecinos y personal de emergencia.

Ante la repercusión del caso, Paralelo32 consultó a funcionarios municipales para conocer precisiones sobre lo ocurrido.

De acuerdo a la información oficial recabada por este medio, en la esquina sur de Estrada y Rivadavia existe una boca de registro cloacal compuesta por una estructura de cemento y una tapa metálica. Desde el municipio indicaron que la profundidad del pozo es de aproximadamente 1,50 metros y aclararon que la menor cayó luego de que cediera parte de la estructura de cemento, la cual podría encontrarse deteriorada por la acción de los gases cloacales.

Asimismo, explicaron que todas las bocas de registro de estas características son sometidas periódicamente a controles para evaluar su estado y determinar eventuales reemplazos.

Siempre, según la versión oficial, la niña fue asistida inmediatamente por su padre, quien al intentar ayudarla perdió sus lentes y un teléfono celular dentro del pozo. Ambos fueron luego atendidos por vecinos de la zona y posteriormente asistidos por efectivos policiales, personal de la Guardia Urbana Municipal y profesionales del hospital local. Tras ser trasladados al centro de salud para una revisión preventiva, se constató que ninguno de los involucrados presentaba lesiones.

Desde el municipio señalaron además que al día siguiente la familia fue recibida por el área de Acción Social, donde se gestionó la reposición de los lentes extraviados y la adquisición de un nuevo teléfono celular para el padre de la menor, quedando también a disposición distintos servicios de asistencia municipal.

Finalmente, se informó a Paralelo32 que una vez finalizados los trabajos de recambio cloacal que actualmente se ejecutan sobre calle Rivadavia, entre Dorrego y Alberdi, personal del área de Servicios Públicos realizará tareas de control y mejoras sobre la estructura ubicada en la esquina de Estrada y Rivadavia.