La compañía AXION energy destacó el desempeño de su red de operadores y distribuidores en todo el país, en el marco de sus habituales encuentros de reconocimiento a la excelencia en la gestión de estaciones de servicio.

En la edición 2026, una de las protagonistas fue la estación Axxion Crespo, que logró posicionarse entre las más destacadas a nivel nacional dentro de una red que cuenta con más de 520 estaciones distribuidas en todo el territorio argentino.

Reconocimiento provincial y nacional

La estación crespense obtuvo el primer puesto a nivel provincial, consolidándose como la mejor dentro de Entre Ríos, y alcanzó además el puesto número 17 a nivel nacional, un resultado que refleja su desempeño en estándares de calidad, atención al cliente y gestión operativa.

Desde la empresa remarcaron que estos reconocimientos forman parte de una política orientada a fortalecer el vínculo con su red de operadores, quienes cumplen un rol clave en la comercialización de combustibles y lubricantes en todo el país.

Trabajo conjunto y mejora continua

Los premios otorgados por AXION energy buscan destacar no sólo los resultados comerciales, sino también el compromiso con la mejora continua, la innovación en el servicio y la experiencia del cliente.

En ese sentido, la distinción obtenida por la estación de Crespo pone en valor el trabajo diario de sus equipos, así como la articulación con la compañía en la implementación de estándares y buenas prácticas.