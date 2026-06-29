Si estás pensando en una salida distinta para comenzar la semana, Paraná ofrece una propuesta que combina una tradición muy argentina con una importante promoción gastronómica. Este lunes 29 de junio, restaurantes adheridos ofrecerán un 50% de descuento en platos seleccionados de ñoquis, una invitación ideal para compartir una cena en familia, con amigos o en pareja.

La iniciativa se desarrollará entre las 20 y las 24 horas y está destinada a quienes consuman dentro de los establecimientos participantes. Cada comercio aceptará los medios de pago habituales con los que trabaja, facilitando el acceso a la promoción.

Para los vecinos de Crespo, Paraná Campaña y otras localidades cercanas, la propuesta representa una buena oportunidad para realizar una escapada de pocos kilómetros y disfrutar de una de las tradiciones gastronómicas más populares del país.

La campaña es organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), con el acompañamiento del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) y la Municipalidad de Paraná, en el marco de una estrategia destinada a incentivar el consumo local y fortalecer la actividad gastronómica de la capital provincial.

Más allá del descuento, la propuesta busca seguir posicionando a Paraná como un destino para disfrutar de su oferta culinaria, que reúne desde bodegones tradicionales hasta restaurantes especializados en cocina regional y de autor.

Para quienes viven a menos de una hora de la capital, la noche de los ñoquis puede convertirse en una excelente excusa para recorrer la ciudad, disfrutar de una buena cena y regresar con el clásico ritual del 29: el plato de ñoquis y el billete bajo el plato, una costumbre que cada mes renueva el deseo de prosperidad.

Locales adheridos:

Las Vegas Pizzería

Buenos Aires 499

Whatsapp: +5493434225737

Insta: lasvegaspizzeriabar

Face: lasvegaspizzeria



Giovani (opción sin tacc)

Gral. Urquiza 1047

Whatsapp: 0343 423-0527

Insta: giovaniresto

Face: GiovaniRestaurante



Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

WhatsApp: +5493434541005

Insta: liverockparana

Face: LiveRockParana



Nogaró Pizzeria

Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá

Tel.: 03434311270

WhatsApp.: +5493435053181

Insta: @ pizzerianogaroparana

Face: pizzerianogaroparana



La Fourchette Restaurante Boutique

Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976

Gran Hotel Paraná

Whatsapp: +5493434474731

Insta: lafour_chette

El Refugio Restó

Juan Báez 745

3434722470

Insta: resto refugio

Pizzeria Popular Corrientes

Corrientes y Nogoyá

Whatsapp: +5493434682878

Insta: pizzeriapopular.parana



El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

WhatsApp: +5493434545157

Insta: elestriborestobar

Face: ElEstriboRestoBar



El Estribo Choperia

Italia 255

WhatsApp: +543434518015

Inta: elestribochop



El estribo Coffee Bar

La Rioja 153

WhatsApp: +5433435 03-3139

Insta: elestricoffeebar



Bodegón Las Flores

Córdoba 528

Whatsapp : 3435179742

Insta: Las Flores Bodegón



Bar Maipú

Maipú y Perón

Whatsapp: +5493434156124

Insta: barmaipu

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

Whatsapp 3435061107

Insta: maipu.sanjuan

Maipú América

Av Américas 2130

Whatsapp 3435061108

Insta: maipu.america



Flamingo

Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín

Tel.: 0343 4311711

Insta: @flamingoparana