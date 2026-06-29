Restaurantes
Una escapada con sabor: Paraná celebra la noche de los ñoquis con 50% de descuento en restaurantes
La promoción será este lunes 29 de junio, de 20 a 24, en locales gastronómicos adheridos de la capital entrerriana. Una buena oportunidad para que vecinos de Crespo y otras localidades cercanas disfruten de una salida diferente y apoyen al sector gastronómico.
Si estás pensando en una salida distinta para comenzar la semana, Paraná ofrece una propuesta que combina una tradición muy argentina con una importante promoción gastronómica. Este lunes 29 de junio, restaurantes adheridos ofrecerán un 50% de descuento en platos seleccionados de ñoquis, una invitación ideal para compartir una cena en familia, con amigos o en pareja.
La iniciativa se desarrollará entre las 20 y las 24 horas y está destinada a quienes consuman dentro de los establecimientos participantes. Cada comercio aceptará los medios de pago habituales con los que trabaja, facilitando el acceso a la promoción.
Para los vecinos de Crespo, Paraná Campaña y otras localidades cercanas, la propuesta representa una buena oportunidad para realizar una escapada de pocos kilómetros y disfrutar de una de las tradiciones gastronómicas más populares del país.
La campaña es organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), con el acompañamiento del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) y la Municipalidad de Paraná, en el marco de una estrategia destinada a incentivar el consumo local y fortalecer la actividad gastronómica de la capital provincial.
Más allá del descuento, la propuesta busca seguir posicionando a Paraná como un destino para disfrutar de su oferta culinaria, que reúne desde bodegones tradicionales hasta restaurantes especializados en cocina regional y de autor.
Para quienes viven a menos de una hora de la capital, la noche de los ñoquis puede convertirse en una excelente excusa para recorrer la ciudad, disfrutar de una buena cena y regresar con el clásico ritual del 29: el plato de ñoquis y el billete bajo el plato, una costumbre que cada mes renueva el deseo de prosperidad.
Locales adheridos:
Las Vegas Pizzería
Buenos Aires 499
Whatsapp: +5493434225737
Insta: lasvegaspizzeriabar
Face: lasvegaspizzeria
Giovani (opción sin tacc)
Gral. Urquiza 1047
Whatsapp: 0343 423-0527
Insta: giovaniresto
Face: GiovaniRestaurante
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
WhatsApp: +5493434541005
Insta: liverockparana
Face: LiveRockParana
Nogaró Pizzeria
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Tel.: 03434311270
WhatsApp.: +5493435053181
Insta: @ pizzerianogaroparana
Face: pizzerianogaroparana
La Fourchette Restaurante Boutique
Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976
Gran Hotel Paraná
Whatsapp: +5493434474731
Insta: lafour_chette
El Refugio Restó
Juan Báez 745
3434722470
Insta: resto refugio
Pizzeria Popular Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Whatsapp: +5493434682878
Insta: pizzeriapopular.parana
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
WhatsApp: +5493434545157
Insta: elestriborestobar
Face: ElEstriboRestoBar
El Estribo Choperia
Italia 255
WhatsApp: +543434518015
Inta: elestribochop
El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
WhatsApp: +5433435 03-3139
Insta: elestricoffeebar
Bodegón Las Flores
Córdoba 528
Whatsapp : 3435179742
Insta: Las Flores Bodegón
Bar Maipú
Maipú y Perón
Whatsapp: +5493434156124
Insta: barmaipu
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Whatsapp 3435061107
Insta: maipu.sanjuan
Maipú América
Av Américas 2130
Whatsapp 3435061108
Insta: maipu.america
Flamingo
Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín
Tel.: 0343 4311711
Insta: @flamingoparana