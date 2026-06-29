La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete no modificó uno de los rasgos que continúa caracterizando al escenario político argentino: la fuerte polarización.

Así lo refleja el Monitor de Opinión Pública elaborado por la consultora Zentrix, correspondiente a mayo de 2026, que relevó la opinión de 1.315 personas de las 24 jurisdicciones del país y analizó tanto la imagen de los principales dirigentes como la percepción económica de la población.

Según el informe, Santilli inicia su gestión con una imagen negativa del 50,6%, mientras que el 36,7% de los consultados tiene una valoración positiva. El resto manifestó una opinión neutra o no respondió.

La comparación con su antecesor, Manuel Adorni, muestra una diferencia importante: el exvocero presidencial dejó el cargo con una imagen negativa del 73,6%, uno de los registros más elevados del estudio.

Una imagen atravesada por la grieta

El relevamiento señala que la valoración de Santilli cambia drásticamente según la pertenencia política de cada encuestado.

Entre quienes votaron a Javier Milei en el balotaje presidencial de 2023, casi dos de cada tres consultados tienen una imagen positiva del actual jefe de Gabinete.

En cambio, entre quienes apoyaron a Sergio Massa, más del 90% expresó una opinión negativa.

La misma tendencia aparece cuando se toma como referencia el voto en las elecciones legislativas de 2025: el 80,5% de los votantes de La Libertad Avanza lo valora positivamente, mientras que un porcentaje similar de quienes respaldaron a fuerzas opositoras tiene una percepción negativa.

Para los autores del informe, estos datos muestran que Santilli no logró construir una imagen transversal pese a provenir del PRO, espacio que históricamente buscó captar votantes por fuera de las identidades más polarizadas.

Diferencias por edad y nivel económico

El estudio también identifica diferencias según las características sociales de los consultados.

La imagen positiva del funcionario crece entre las personas mayores de 60 años y en los sectores de ingresos medios y altos, mientras que registra sus peores indicadores entre los menores de 40 años y los sectores de menores recursos.

En este último segmento, la imagen negativa alcanza el 62,8%, el porcentaje más alto observado entre todas las variables analizadas.

La economía sigue siendo la principal preocupación

Más allá de la valoración de los dirigentes, el informe confirma que las preocupaciones económicas continúan dominando la agenda de los argentinos.

Sin embargo, las prioridades cambian según la posición política de cada entrevistado.

Entre quienes votaron a La Libertad Avanza, la principal inquietud son las deudas personales, seguida por la corrupción y la incertidumbre económica.

En cambio, entre los votantes de la oposición predominan la incertidumbre económica, la pérdida del poder adquisitivo y los ingresos familiares, mientras que la corrupción también aparece entre las principales preocupaciones.

El salario, una de las mayores diferencias

Uno de los datos más contundentes del relevamiento está relacionado con la percepción del poder de compra.

Solo el 25,8% de los votantes oficialistas considera que su salario está superando a la inflación.

Entre quienes se identifican con la oposición, ese porcentaje cae prácticamente a cero: apenas el 0,9% cree que sus ingresos logran ganarle al aumento de los precios.

La encuesta también muestra diferencias en la capacidad de llegar a fin de mes.

Mientras poco más de la mitad de los votantes oficialistas afirma que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, entre los votantes opositores esa situación afecta a casi tres de cada cuatro consultados.

Asimismo, el margen para ahorrar resulta muy reducido: solo el 18,5% de los votantes oficialistas asegura llegar a fin de mes con capacidad de ahorro, porcentaje que desciende al 3,9% entre quienes respaldan a la oposición.

Un escenario desafiante

A partir de estos resultados, la consultora concluye que el nuevo jefe de Gabinete asume en un contexto complejo, donde conviven una imagen pública fuertemente condicionada por la polarización política y una sociedad atravesada por preocupaciones económicas que afectan tanto a oficialistas como a opositores, aunque con prioridades diferentes.

Cómo se realizó el estudio

El Monitor de Opinión Pública fue elaborado por la consultora Zentrix entre el 15 y el 22 de mayo de 2026 mediante una encuesta autoadministrada por internet.

La muestra incluyó 1.315 casos distribuidos en todo el país y fue ponderada por sexo, edad y región para reflejar la composición del padrón electoral nacional.

No obstante, los propios responsables del informe aclaran que, al tratarse de una muestra no probabilística, los resultados representan tendencias de alcance nacional y no deben extrapolarse a provincias o localidades específicas.