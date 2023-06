En el marco del mes del orgullo LGBTIQ+, el último informe de Gleeden -la plataforma líder de encuentros no monógamos pensada por y para mujeres- revela que el 65% de los argentinos considera que, si no existieran condicionantes morales, culturales o religiosos, podrían percibirse como bisexual. Asimismo, el 20% afirma que, si bien se percibe como heterosexual, nunca pensó en la posibilidad de poder tener interés sexual por ambos sexos.

La app encuestó a 10.055 de sus usuarios, los cuales coincidieron en que, aunque las nuevas generaciones viven su sexualidad de una manera cada vez más abierta y estamos recorriendo un camino de deconstrucción, es cierto que aún hoy las etiquetas continúan vigentes en gran parte de la sociedad.

“Todavía falta mucho camino por recorrer, pero es una realidad que las nuevas generaciones vienen a instalar otros conceptos antes desconocidos. Hoy en día, hay nuevos paradigmas, y uno de los más visibles es la incorporación de la tecnología a los vínculos sexuales”, afirma Julieta Zara, psicóloga y especialista en sexología.

Otro de los hallazgos viene de la mano de los deseos incumplidos. El 40% confesó haber tenido fantasías de mantener relaciones con alguien de su mismo sexo, pese a que socialmente se identifican como heterosexuales. De ese porcentaje, solo el 17% admitió haber llevado la fantasía al menos al plano virtual, donde tuvo “sexting” con alguien del mismo sexo. Además, la mayoría (96%) cree que es posible sentir atracción por ambos sexos.

“El hecho de que una persona tenga una fantasía sexual no significa que tenga interés en vivirla. Y esto es importante mencionarlo, porque es completamente común tener fantasías sexuales y no querer que el objeto de esa fantasía sea una realidad. Por ejemplo, hay muchas mujeres que se excitan viendo porno lésbico, pero eso no quiere decir que tendrían un encuentro sexual con una mujer”, afirma Zara.

Y agrega: “La fantasía sexual puede ser divertida, pero no deja de ser una fantasía que, una vez que se cumple, pasa al plano de la realidad. Y, a pesar de vivir en una sociedad que intenta deconstruir y librarse de tabúes, a veces no nos animamos a hablar honestamente con nuestras parejas sobre qué nos excita por temor a lo que vaya a pensar la otra persona de nosotros, por la estigmatización y las etiquetas. Y en este punto, la comunicación representa uno de los pilares fundamentales de la pareja, donde es necesario plantear un diálogo fluido sobre los gustos y fantasías de cada uno y trabajar en pos de esa deconstrucción”.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Amnistía Internacional, el Día Internacional de la Bisexualidad fue concebido como una respuesta a los prejuicios y la marginación de las personas bisexuales por parte de algunas personas heterosexuales, así como una manera de visibilizar la problemática bisex dentro del propio colectivo LGBTIQ+. En este sentido, a, los usuarios de la app confirmaron lo mencionado: ya que el 9 de cada 10 considera que la bisexualidad sigue siendo estigmatizada.

Es por esa marginación que tanto Gleeden, como otras marcas y organizaciones que apoyan la causa del colectivo trabajan para romper con los tabúes de lo que se cree socialmente correcto e impulsar una visión más abierta del amor y el goce.