En una iniciativa poco habitual dentro del mundo empresarial, Logitech decidió incorporar los videojuegos como parte de los beneficios para sus trabajadores. La compañía ofrecerá a más de 7.000 empleados ocho horas remuneradas para jugar durante el horario laboral, a través de un programa denominado «Logi Game Day».

El beneficio, identificado como Gaming Time Off (GTO), podrá utilizarse hasta el 10 de noviembre de 2027. Cada colaborador tendrá la posibilidad de tomar una jornada completa de ocho horas o dividir el tiempo en dos medias jornadas.

La propuesta alcanzará a empleados de tiempo completo, contratados por períodos determinados, aprendices y pasantes.

Videojuegos y habilidades para el trabajo

Desde Logitech explicaron que la iniciativa busca reconocer el potencial de los videojuegos más allá del entretenimiento. La empresa sostiene que la actividad puede contribuir al desarrollo de capacidades que también resultan útiles en el ámbito profesional.

Según el estudio Logitech Ctrl Tomorrow, el 81% de los jugadores consultados considera que jugar fortalece la confianza en situaciones de la vida real, ayuda a reducir la ansiedad y puede relacionarse con un mejor desempeño en las actividades laborales cotidianas.

Otra investigación de la compañía señala que el 98,8% de los responsables de decisiones de tecnología empresarial consultados considera que las habilidades desarrolladas mediante los videojuegos pueden trasladarse directamente al entorno de trabajo.

Entre esas capacidades se mencionan el pensamiento estratégico, la resolución de problemas complejos y la posibilidad de desenvolverse bajo presión.

«Es momento de dejar atrás el estereotipo de que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo», afirmó Hanneke Faber, CEO de Logitech. También sostuvo que la participación en actividades vinculadas con el trabajo y el entretenimiento puede potenciar el desempeño en ambos ámbitos.

Un evento para compartir la iniciativa

Como parte del lanzamiento, Logitech G realizará el 19 de noviembre de 2026 una transmisión especial desde su sede regional de América, ubicada en San José, California.

El encuentro estará conducido por Robin Piispanen, gerente general de Logitech G y exjugador competitivo, quien presentará la propuesta y abordará el potencial de los videojuegos como herramienta para fortalecer el trabajo en equipo.

Piispanen señaló que la iniciativa busca ofrecer a los colaboradores una experiencia compartida, ya sea a través de juegos de acción, competencias de conducción o partidas en línea.

Por su parte, Elaine Laird, directora de Personas de Logitech, destacó la importancia de contar con momentos destinados al ocio y la desconexión.

«El juego no es lo opuesto al trabajo. Cuando las personas tienen tiempo para desconectarse, relajarse e involucrarse en actividades lúdicas, pueden regresar con mayor concentración, energía renovada y nuevas perspectivas para abordar desafíos complejos», expresó.

Con «Logi Game Day», Logitech incorpora el gaming a su política de beneficios laborales y plantea una mirada sobre el lugar que pueden ocupar los videojuegos en el desarrollo de habilidades personales y profesionales.