Una idea que no lo dejaba dormir fue el punto de partida. Así lo contó Martín Torre en una entrevista con Gonzalo Gadea Britos en el programa Tanto de Todo, que se emite por FM 93.7 Boing Crespo. De esa inquietud nocturna surgió Ediciones Casa Usher, una editorial joven, nacida en Crespo, dedicada de manera exclusiva a la literatura de terror, un género con fuerte tradición internacional pero todavía de desarrollo incipiente en el mercado editorial argentino.

Durante la charla radial, Torre repasó los orígenes del proyecto, que comenzaron luego de un taller de escritura al que asiste desde hace años. “Tenía ganas de publicar y no encontraba una editorial dedicada cien por ciento al terror. Ahí pensé que podía ser una oportunidad”, relató. Al día siguiente, la idea tomó forma definitiva cuando se la propuso a su tallerista —también editor— y decidió avanzar con todo lo que implica un emprendimiento cultural: nombre, diseño, números, logística y aprendizaje constante.

Ediciones Casa Usher cumplió recientemente su primer año de vida. Su primer lanzamiento fue Cuentos Clásicos para el Camino, una antología que reúne relatos de autores fundamentales del género como Edgar Allan Poe, Leopoldo Lugones, Alejandro Dumas, Saki y Emilia Pardo Bazán. La selección buscó alejarse de los textos más repetidos y rescatar cuentos menos difundidos, ofreciendo una propuesta distinta dentro del universo de los clásicos.

El segundo título de la editorial es Scolopendra, publicado en noviembre de 2025. Se trata de un libro de doce cuentos de terror urbano, con elementos de suspenso, fantasía y terror cósmico. El nombre hace referencia al ciempiés —de aspecto inquietante y venenoso— y esa imagen se replica en una cuidada edición que incluye diseño integral propio, con tapa en relieve. “Es todo diseño nuestro: tapa, edición y maquetado”, explicó Torre.

En la entrevista, el editor y escritor reflexionó sobre su vínculo personal con el género. Recordó lecturas de la infancia como Poe, Horacio Quiroga y R. L. Stine, además de clásicos como Frankenstein y Drácula, y destacó que el terror atraviesa distintas edades. “Sorprende mucho la llegada que tienen estos libros en jóvenes. Muchos padres los compran para compartirlos con sus hijos”, señaló.

Torre también remarcó que, más allá del miedo, el terror trabaja con emociones profundas como la empatía y el apego a los personajes, algo que comparte con otros géneros. “Para que un cuento funcione, tenés que lograr que el lector sienta algo por los personajes”, sostuvo.

De cara al futuro, Ediciones Casa Usher proyecta un segundo volumen de cuentos clásicos y mantiene abierta la convocatoria para autores contemporáneos, con especial interés en dar voz a escritores de Crespo y la región. “Hay mucha gente que escribe y no lo sabe o no se anima. No hace falta pensar en un bestseller, lo importante es expresarse y trabajar con constancia”, afirmó.

Además de su rol editorial, Torre es autor. Antes de Scolopendra publicó El primer frío del otoño con una editorial de Nogoyá, donde exploró cuentos de terror y microficciones, como parte de una búsqueda estilística personal.

Los libros de Ediciones Casa Usher pueden conseguirse contactando a la editorial a través de Instagram (@edicionescasausher), con envíos dentro y fuera de Crespo.

La propuesta, joven y especializada, suma un nuevo actor al panorama cultural local y demuestra que, incluso desde una ciudad del interior, es posible construir proyectos editoriales con identidad propia y ambición creativa, apostando a un género que sigue despertando curiosidad, emoción e imaginación.