La economía argentina atraviesa un escenario de estancamiento prolongado, pérdida de puestos de trabajo formales y dificultades para recuperar el consumo. Así lo planteó Victoria Lambruschini, licenciada en Economía, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), durante una entrevista con el programa Debate Abierto Radio, que se emite a través de una red de emisoras en la provincia.

En su análisis, la economista abordó distintos aspectos de la coyuntura nacional: la evolución de la actividad económica, el deterioro del empleo, la demanda de dólares, la situación de las reservas y las decisiones políticas vinculadas con el funcionamiento del sistema electoral y el Banco Central.

Quince años de estancamiento económico

Lambruschini explicó que la denominada recesión técnica se produce cuando el Producto Bruto Interno (PBI) registra dos trimestres consecutivos de caída en relación con los períodos anteriores. Sin embargo, consideró que esa definición estadística no alcanza para describir las dificultades que atraviesa la población en su vida cotidiana.

Según señaló, Argentina arrastra un proceso de estancamiento económico desde 2011, con períodos de caída y breves recuperaciones que no lograron consolidar un crecimiento sostenido.

En ese contexto, sostuvo que el país, junto con Venezuela, se encuentra entre los casos de América Latina donde el producto por habitante muestra un deterioro prolongado, con consecuencias sobre los ingresos y las condiciones de vida de la población.

Menos empleo formal y caída del consumo

Uno de los puntos centrales de su análisis fue el impacto de la situación económica sobre el mercado laboral. La investigadora advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo registrados y de empleos de calidad, en un contexto de cierre de empresas e industrias.

Frente a esa situación, indicó que muchos trabajadores recurren a actividades informales y pequeños emprendimientos como alternativas para generar ingresos.

La reducción de los ingresos familiares repercute directamente en el consumo. De acuerdo con su explicación, cuando las ventas caen, las empresas postergan inversiones y dejan de ampliar su capacidad productiva.

“Al caer las ventas, las empresas suspenden sus planes de inversión y no amplían su capacidad instalada, alimentando un ciclo negativo que reduce la recaudación tributaria del Estado y entrampa las metas de ajuste fiscal o de eventual baja de impuestos”, señaló.

La demanda de dólares y el riesgo país

En el plano financiero, Lambruschini manifestó preocupación por la evolución del riesgo país, que, según los datos mencionados durante la entrevista, pasó de unos 400 puntos a ubicarse cerca de los 1.000.

La economista vinculó ese comportamiento con la desconfianza de los mercados respecto de la capacidad del Estado argentino para afrontar los vencimientos de la deuda pública.

También puso el foco en la demanda de divisas. Según indicó, los sectores de mayores ingresos compran alrededor de 2.400 millones de dólares mensuales, un volumen que, en su interpretación, presiona sobre la disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones.

En ese escenario, calificó como una medida de emergencia el recurso al swap con el Banco Central de China, al considerar que refleja las dificultades del Gobierno para fortalecer las reservas internacionales.

Las razones económicas detrás de la eliminación de las PASO

La entrevista también abordó las modificaciones al sistema electoral. Sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Lambruschini planteó que la decisión tuvo un trasfondo económico y financiero.

Según su interpretación, evitar una instancia electoral previa buscaba reducir el riesgo de que un resultado adverso para el oficialismo provocara movimientos bruscos en los mercados, una corrida cambiaria o mayores tensiones financieras antes de las elecciones generales.

La reforma del Banco Central

Por último, la economista se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a la propuesta de prohibir la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro.

Consideró que se trata de una señal institucional dirigida a los mercados, pero advirtió que no resuelve las dificultades económicas inmediatas.

Para Lambruschini, el problema de fondo está relacionado con la situación financiera del Estado y sus limitaciones para acceder al crédito internacional, lo que lo obliga a afrontar sus compromisos con los recursos disponibles.

Su análisis puso en discusión los efectos del actual esquema económico sobre la producción, el empleo y el consumo, además de las dificultades financieras que enfrenta el país para sostener sus compromisos y recuperar el crecimiento.