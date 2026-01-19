Este domingo 18 de enero, Juana Viale abrió la segunda emisión de su programa Almorzando con Juana Viale desde Mar del Plata con un look que no pasó desapercibido. La conductora lució un diseño original de Ariana Stoll, joven diseñadora entrerriana de 21 años, oriunda de la ciudad de Hernández, en el departamento Nogoyá.

El programa se transmitió, como es habitual en la temporada de verano, desde el Hotel Costa Galana, con la playa como telón de fondo. Fiel a su estilo, Viale desfiló por el estudio para mostrar el outfit y, tras el saludo inicial, presentó en vivo a la diseñadora, una de las ganadoras del concurso impulsado por la producción del ciclo para vestirla durante las cuatro emisiones pactadas en “La Feliz”.

Al presentarla, la conductora destacó la juventud y el talento de Stoll, quien se recibió hace apenas un mes. Visiblemente emocionada, la diseñadora expresó: “Estoy muy orgullosa y feliz, te agradezco”, y explicó que su creación estuvo inspirada en la estética personal de Juana y en el entorno marplatense. “Pensé en vos, en tu estilo, tu estética, y lo combiné con mi mirada como diseñadora. Obviamente está pensado para lucirlo en Mar del Plata”, señaló.

Viale, por su parte, destacó que el diseño remite a “los colores del cielo y el mar” y detalló las características del atuendo: “Tengo un mono de crepe verde turquesa, bordado con tules y pedrería en un tono más oscuro”. Además, mostró las extensiones elegidas para la ocasión y el maquillaje, armonizado con la paleta del vestuario.

Días antes, Stoll había brindado una entrevista al medio entrerriano Elonce, donde contó que este fue su primer trabajo para una figura pública. “La verdad que es una alegría enorme porque es mi primer cliente. Me inspiré mucho en ella, en los trajes que venía usando en todas las mesazas y en su búsqueda por lo vanguardista”, afirmó.

De este modo, Juana Viale lució el segundo outfit diseñado por una joven modista de alta costura en el marco del concurso impulsado por la producción del programa, con el objetivo de visibilizar a nuevos talentos de la moda argentina. En la emisión anterior, la conductora había vestido un diseño de Florencia Ullón, oriunda de Posadas, Misiones, inspirado en los tonos azules del mar y la tierra colorada.

La participación de Ariana Stoll no solo marcó un hito en su incipiente carrera profesional, sino que también puso en valor el talento entrerriano en una de las pantallas más vistas del país, consolidando el espíritu del certamen que busca abrir puertas a los futuros referentes de la moda nacional.