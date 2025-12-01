Al principio producía contenido sin mayor exposición ni referencias a su trabajo. Sin embargo, algunos seguidores empezaron a preguntar por su profesión y, una vez que reveló que era policía, le pidieron videos usando el uniforme. “Accedí sin pensar en lo que podía generar y todo se descontroló. El morbo por verme vestida como agente produjo algo impensado”, admitió.

En apenas un mes llegó a facturar 6 millones de pesos, multiplicando por diez su salario. “Era un monto soñado para una actividad tranquila que hago en mi casa. No me encuentro con nadie, nadie me toca. No soy una prostituta. Me equivoqué al usar el uniforme, pero te juro que no lo sabía”, explicó.

Consecuencias emocionales y apoyo familiar

La viralización del contenido y la suspensión la sumieron en un estado de angustia. “Estoy un poco paranoica, de pronto todos me conocen, me intimida esta realidad”, confesó. Aun así, asegura contar con el acompañamiento de su madre y sus hermanos. “Ellos saben que lo mío es una actuación. Yo no soy esa que se ve ahí”.

Al mismo tiempo, denunció sentirse “perseguida” por la Policía y la Justicia porteña y cuestionó la dureza de la sanción: “¿Es para tanto? Hay tantos delitos a la vista de todos y hacen la vista gorda”.

Violencia de género, salud frágil y un futuro incierto

Su licencia médica comenzó el 4 de junio, luego de un episodio de violencia de género con su expareja. “Estuve internada, tuve tratamiento psicológico y hoy tomo medicación porque padezco episodios de epilepsia. Con sólo pagar esos remedios se me va buena parte del sueldo”, afirmó.

Pese al escándalo, continúa generando contenido para adultos, aunque sin uniforme policial. “Es algo que sé hacer y fluye. ¿Volver a la Policía? No sé, ahora quedé muy expuesta”.

Inversiones, estabilidad para su hija y miedo a la exoneración

Con los ingresos obtenidos, pudo pagar por adelantado el ciclo lectivo 2026 del colegio privado de su hija y realizar algunas inversiones personales. Incluso recibió apoyo por parte de las autoridades escolares. Su hija Emma también la contuvo: “Mami, vos tranquila, sos la mejor mamá del mundo”.

Sin embargo, Verón teme lo que vendrá. “Me mandaron un mail pidiéndome que me presente el 1° de diciembre por el sumario administrativo. Siento que voy a ser exonerada”.

Vocación, frustración y caminos posibles

Nicole ingresó a la Policía por vocación, pero también por la estabilidad económica que prometía la fuerza. Antes había trabajado en una panadería y llegó a estudiar Medicina, carrera que dejó por falta de tiempo. Hoy piensa en retomar los estudios, quizás en Derecho.

En sus redes, expresó con crudeza lo que percibe como el final de su carrera policial:

“Cuando sabés que definitivamente vas a morir como oficial de guardia sin privilegios ni nada”.

Mientras aguarda la resolución del sumario, su caso abre un debate sobre los límites, las sanciones, la vida digital y las tensiones entre lo laboral, lo personal y lo económico en tiempos donde la exposición puede cambiarlo todo en cuestión de horas.