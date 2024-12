Crespo- Gualeguaychú tiene uno de los carnavales con un espectáculo que atrae multitudes. Se trata de la mayor función teatral a cielo abierto del verano argentino. La ciudad supo hacer de la celebración del carnaval el motor de la industria turística local. Miles de personas llegan cada fin de semana para presenciar los desfiles.

Durante el año las comparsas trabajan en sus vestuarios, carrozas y coreografías para después desfilar en el Corsódromo, que cuenta con capacidad para 40 mil personas sentadas en tribunas, sillas y zonas Vip.

Las comparsas participantes son: Kamarr (Centro Social y Cultural Sirio Libanés), O’Bahía (Club de Pescadores), Papelitos (Club Juventud Unida), Ará Yeví (Club Tiro Federal) y Marí-Marí (Club Central Entrerriano).

Crespo, presente

La crespense Daiana Gutiérrez desde 2016 forma parte del espectáculo, siendo integrante titular de O´bahía desde hace 8 años consecutivos. Esa es la comparsa con la que desfila en el carnaval de Gualeguaychú, siendo una de las 220 que aparecen en escena contando batucada y banda musical.

Recordó su historia y comentó a Paralelo 32 que “En 2015 O´bahía, perteneciente al Club de Pescadores, iba a hacer una gira por Mar del Plata, y una amiga de Nogoyá, Andrea Negri, me invito a participar. En 2016 ya me inscribí para salir en el corsódromo de Gualeguaychú. Quedé seleccionada y partir de ahí comencé con mis participaciones todos los años como integrante titular de la comparsa”.

Comentó que “Soy nacida y vivo en Crespo. Pero me encanta ser parte de este espectáculo, que es a cielo abierto y el más importante de la República Argentina. Ahora se vienen tres noches recargadas de carnaval, con un fin de semana largo donde seguramente tendremos un gran marco de público tanto este sábado como el domingo y el lunes. Es un excelente plan para el fin de semana”, dijo.

La temática

Daiana destacó a este medio que “En nuestro caso este año nosotros presentamos un espectáculo que se llama O´bahía Rock y obviamente la temática es el rock. Lo lindo es que permanentemente la comparsa da oportunidades a quienes sueñan con ser parte de una noche, alquilando trajes. Para muchos es cumplir un sueño”.

Sumó además que “En Crespo participo de la Academia de Danzas Arabes Farhat. Siempre me gusto la danza y la música, así que tomo clases con Valeria Fontana, que es mi profesora y con la que aprendo mucho”.

Remarcó que “Me encanta el carnaval, es una pasión y lo disfruto muchísimo. Es algo hermoso para mí. Soy la única integrante de Crespo en O’bahía, no conozco de otra persona que sea parte de otras comparsas, no al menos que yo sepa”. Por último, indicó que “El sábado 25 de febrero termina el carnaval, así que ya son las últimas noches para aprovechar. En mi caso viajo todos los fines de semana para ser parte y disfrutar. Es un proceso bastante largo el de cada día, porque tenemos ensayo, el proceso de maquillaje y vestimenta, y todo lleva tiempo. Pero lo hago con gusto porque es algo que me apasiona”.