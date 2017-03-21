Estefanía Liand será la encargada de representar a la provincia de Entre Ríos en Miss Latina Argentina 2017.

Al respecto, la joven contó “es un certamen que en los personal te hace crecer mucho y estoy muy feliz por representar a mi provincia y a mi ciudad” remarcó la joven.

El sólo hecho de estar en el evento “para mí es importante. Representar a Entre Ríos me enorgullece muchísimo y voy a dar lo mejor para traer la corona a Concordia y a la provincia” prometió Estefanía, quien además no dudó en sostener que alcanzar ese galardón sería “superar ampliamente mis expectativas”.

La elección de Miss Latina Argentina se realizará este próximo domingo 26 de marzo, y Estefanía Liand será una de las jóvenes que buscará convertirse en la nueva soberana que representará al país a nivel internacional.

Finalmente, la joven agradeció a las autoridades por el apoyo recibido para la realización de este viaje. “Llevo presentes de Concordia que estaré entregando en El Calafate”.

Fuente: Diario Río Uruguay